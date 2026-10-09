Escándalo en Brasil por una médica que pidió "no dar el alta" a pacientes simpatizantes de Lula: La echaron y piden investigarla

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Una médica fue despedida de la Maternidad Célia Câmara, en Brasil, luego de que se conocieran mensajes en los que habría sugerido a otros profesionales que no dieran el alta a pacientes por sus preferencias políticas.

La profesional, identificada como Marcella Segato de Sousa Melo, es ginecóloga y obstetra. Según informó el hospital, la desvinculación se concretó el martes 6 de octubre.

El caso se originó el 2 de octubre, dos días antes de las elecciones de primera vuelta, cuando la médica escribió en un grupo de WhatsApp integrado por trabajadores de la maternidad: “Quien esté en la sala de internación el sábado y el domingo, no le dé el alta a nadie, la mayoría son petistas”, en referencia a los simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT).

La publicación recibió reacciones de otros integrantes del grupo, incluidos emojis de risas, aprobación y banderas de Brasil. Una persona respondió: “De acuerdo”.

Tras la difusión de los mensajes, la médica sostuvo que se trató de una conversación en un grupo privado y negó que sus palabras se hubieran traducido en una conducta inadecuada. Afirmó que ninguna paciente sufrió demoras ni tuvo el alta médica denegada por motivos políticos.

También aseguró que todas las pacientes fueron evaluadas y recibieron el alta exclusivamente de acuerdo con criterios clínicos. Además, señaló que desde 2017 atendió miles de partos de mujeres con diferentes orígenes y convicciones.

Qué dijeron el hospital y el Consejo de Medicina

Desde la administración de la maternidad explicaron que Marcella estaba contratada por una empresa que presta servicios a la organización social encargada de gestionar el establecimiento. Indicaron que los mensajes fueron enviados en un grupo privado de médicos y que representaban opiniones personales, sin relación con la postura institucional del hospital.

Antes de su despido, la profesional había sido apartada de sus funciones mientras se investigaba lo sucedido.

Por su parte, el Consejo Regional de Medicina del Estado de Goiás (Cremego) informó que las denuncias vinculadas con la conducta ética de los profesionales son investigadas bajo estricta confidencialidad, de acuerdo con las normas que regulan los procedimientos ético-profesionales.

La Procuraduría Electoral pidió investigar el caso

La Procuraduría Regional Electoral de Goiás solicitó que se investigue el episodio. Según informó el organismo, el caso fue remitido al área del Ministerio Público Electoral responsable de llevar adelante las actuaciones.

Además, señaló que se adoptaron medidas preventivas para garantizar el libre ejercicio del voto durante la segunda vuelta electoral. Sin embargo, debido al carácter reservado del procedimiento, no brindó detalles sobre las medidas implementadas ni sobre el avance de la investigación.

El organismo aclaró que no anticipará ninguna evaluación sobre los hechos mientras continúe la investigación.

La médica pidió disculpas

En un comunicado, Marcella expresó sus disculpas a las pacientes, sus familias, sus colegas, los médicos en formación y el hospital. Manifestó que lamentaba que sus mensajes se hubieran apartado del compromiso que, según afirmó, siempre guio su desempeño profesional.

No obstante, insistió en que los mensajes no se tradujeron en acciones ni derivaron en procedimientos inadecuados. También reiteró que ninguna paciente tuvo el alta demorada o denegada y que las decisiones se tomaron exclusivamente sobre la base de criterios clínicos.

La maternidad, por su parte, reafirmó que las decisiones relacionadas con internaciones, permanencia hospitalaria y altas deben responder únicamente a criterios clínicos, técnicos, éticos y de seguridad del paciente, sin distinción por convicciones políticas, ideológicas o religiosas.

La Secretaría Municipal de Salud de Goiânia informó que, al tomar conocimiento de los hechos, adoptó medidas administrativas para investigar la conducta denunciada y reforzó las indicaciones a los equipos de salud para garantizar una atención adecuada, ética y respetuosa a todos los usuarios del sistema público.