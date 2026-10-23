Qué significa escuchar grillos en tu casa o jardín durante las noches de octubre y por qué es una buena señal

A medida que se acerca el verano y las temperaturas comienzan a subir, es común empezar a escuchar grillos cerca de la casa o en el jardín. Si bien a muchas personas les resultan molestos, la presencia de estos insectos tiene una explicación natural y puede ser una buena señal .

Los grillos suelen encontrar condiciones favorables para mantenerse activos a medida que avanza la primavera. Por eso, durante octubre suelen escucharse con mayor frecuencia cerca de las casas y los jardines, ya que las temperaturas más cálidas favorecen su actividad.

Aunque muchas personas creen que el sonido de los grillos es un canto, en realidad se trata de los machos frotando sus alas delanteras . De esta manera, generan vibraciones mediante un mecanismo llamado estridulación.

De acuerdo con la Universidad de Maryland, esta señal puede cumplir distintas funciones: atraer a las hembras , participar del cortejo o advertirles a otros machos que están cerca de su territorio.

La temperatura es otro factor que influye en el ritmo de los sonidos . Al depender del calor ambiental para regular su actividad, en muchas especies los chirridos se vuelven más rápidos a medida que la temperatura aumenta.

Es por esto que, en las noches más templadas de octubre, cuando la primavera comienza a hacerse sentir, es normal escuchar a estos insectos con mayor frecuencia.

Por más que resulten molestos, la presencia de estos insectos puede ser beneficiosa para el medio ambiente e indicar que el lugar ofrece alimento o refugio. Sin embargo, no alcanza para determinar por sí sola que un jardín está en condiciones óptimas.

Algunas de las funciones que pueden cumplir los grillos en los jardines son:

En líneas generales, según la Universidad de Minnesota , los grillos no suelen considerarse una plaga importante dentro de las viviendas. De todas maneras, si aparecen en grandes cantidades, pueden transformarse en una molestia o dañar ciertos materiales del hogar.

Así, aunque escuchar su canto puede ser molesto, no suele ser un verdadero motivo de preocupación. En la mayoría de los casos, es una señal de que están activos y encontraron un ambiente favorable para vivir.

Fuente: TN