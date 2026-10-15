Pocos lo saben: cómo se llaman los cables que van por encima de las vías del tren y para qué sirven

Los cables que pasan por encima de las vías del tren forman parte de un sistema fundamental para el funcionamiento de los servicios ferroviarios eléctricos. Aunque suelen pasar desapercibidos para los pasajeros, cumplen una función clave para que las formaciones puedan circular.

Este sistema se conoce como catenaria ferroviaria y permite transmitir la energía necesaria para que los trenes eléctricos se desplacen. De esta manera, las formaciones pueden recibir electricidad desde una instalación externa, sin depender exclusivamente de un combustible propio.

La catenaria es el conjunto de cables, soportes y otros componentes que permite suministrar electricidad a los trenes que utilizan este sistema. No se trata de un simple cable suspendido en el aire, sino de una instalación diseñada para mantener el contacto eléctrico durante la marcha.

En los trenes eléctricos, la energía llega a través de un dispositivo ubicado en el techo de la formación, llamado pantógrafo , que permanece en contacto con el cable conductor mientras el tren avanza.

De esta forma, la electricidad llega a los equipos de la formación y permite alimentar los motores eléctricos y otros sistemas necesarios para su funcionamiento.

El funcionamiento de este sistema se basa en el contacto entre el cable conductor y el pantógrafo , un mecanismo articulado que se encuentra sobre el techo del tren.

A medida que la formación avanza, el pantógrafo permanece apoyado contra el cable y capta la electricidad. Esa energía llega a los equipos eléctricos del tren, que la utilizan para impulsar los motores y alimentar otros sistemas.

Para que el contacto se mantenga durante todo el recorrido, los cables deben estar ubicados a una altura determinada y contar con una tensión mecánica adecuada . Los postes, las ménsulas y otros elementos de soporte ayudan a mantener la instalación en la posición correcta.

Además, el sistema debe garantizar una distancia segura entre los conductores y los trenes, sin perder el contacto necesario para transmitir la electricidad.

La instalación también requiere soportes y mecanismos de tensión que mantengan los conductores en condiciones adecuadas a lo largo del recorrido. Su diseño y disposición pueden variar según las características de cada línea ferroviaria.

Fuente: TN