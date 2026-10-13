PINAMAR: El Festival de Cine de Terror convocó a unas 11.000 personas en el bosque

ZONALES

Pinamar registró una ocupación turística promedio del 52% durante el fin de semana largo, con picos del 57% en Cariló, Mar de Ostende y Ostende. Entre las propuestas que convocaron al público se destacó el Festival de Cine de Terror en el Bosque, que reunió a más de 11.000 personas durante el domingo 11 y el lunes 12 de octubre.





El festival combinó proyecciones cinematográficas, experiencias inmersivas en el bosque, disfraces, gastronomía, música y actividades para toda la familia. La convocatoria volvió a posicionar al evento como uno de los principales atractivos culturales del fin de semana.





La participación de Buenos Aires Rojo Sangre (BARS), referente del cine fantástico, de terror y bizarro, aportó una propuesta cinematográfica especial, con la presencia de referentes del género y la proyección de cortometrajes y largometrajes premiados en su última edición.





“La concurrencia de este año reafirma el valor del Festival de Cine de Terror como un evento único en el país con una identidad propia que combina cine, naturaleza y experiencias para distintos públicos”, expresó Alejandra Apolonio, secretaria de Turismo y Cultura de Pinamar.





El turismo deportivo también contribuyó al movimiento de visitantes. Más de 800 personas llegaron al distrito por el Último Abierto Sub-16 – Copa Pinamar, organizado por la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), que convocó a jugadores y acompañantes.





Según explicó Apolonio, el calendario de eventos deportivos busca generar actividad económica durante todo el año en sectores como hotelería, gastronomía, comercios, emprendimientos y balnearios.





En cuanto a la ocupación, además del promedio del 52% en el partido de Pinamar, Cariló, Mar de Ostende y Ostende alcanzaron el 57%. A su vez, diez establecimientos turísticos registraron ocupación plena, pese a las bajas temperaturas.





Con propuestas culturales, deportivas y al aire libre, Pinamar, Ostende, Mar de Ostende, Valeria del Mar y Cariló recibieron visitantes de distintos puntos del país durante el fin de semana largo, en una apuesta por sostener la actividad turística más allá de la temporada de verano.