Piden que vaya a juicio Nicolás Payarola: estafas millonarias y engaños a la familia de Gonzalo Montiel y la abogada de Wanda Nara

"Fraude liso y llano" , "engaño" , "abuso de confianza" y jugar con la "ilusión de las personas" , son algunos de los argumentos con los que el Ministerio Público Fiscal pidió que el abogado mediático Nicolás Agustín Payarola (43) -detenido desde noviembre de 2025- vaya a juicio oral como acusado de una serie de estafas por un total aproximado de US$ 1.824.000. Entre las víctimas estuvieron la familia del futbolista Gonzalo Montiel y una abogada de Wanda Nara.

Cosme Iribarren, fiscal general adjunto de San Isidro, pidió que Payarola sea juzgado por los delitos de estafas reiteradas , defraudación por retención indebida, abuso de firma en blanco y administración fraudulenta. El abogado está acusado de siete hechos en calidad de autor y otros seis como coautor.

Uno de los primeros casos investigados fue al que tuvo como víctima a Sergio Occhiuzzo, dueño de Campos de la Virgen de Luján, una propiedad ubicada en La Pampa. Al Occhiuzo inició su relación de confianza con el pretexto de representarlo para pesificarle una deuda.

El abogado le sacó una camioneta Toyota Hilux sin abonar nada, con la promesa de pagarla cuando realice la transferencia, algo que no ocurrió. En total fueron más de 600 mil dólares y 13 millones de pesos los que perdió el denunciante entre embargos, inhibiciones y decretos de quiebra.

Para la justicia, no quedaron dudas que el accionar de Payarola con Occhiuzzo "se trató de un fraude liso y llano, logrando la inducción al engaño mediante un abuso de confianza, el despliegue de un ardid y la elevada disposición patrimonial disvaliosa como consecuencia directa de la activación del primero y la sumersión de la víctima".

Una de las principales víctimas del abogado fue la familia de Gonzalo Montiel , el defensor campeón del mundo en Qatar 2022, cuya relación comenzó luego de la denuncia por abuso sexual por la que tuvo que defenderse en marzo de 2023.

En ese momento comenzó la relación entre Payarola y la familia Montiel. Juan Marcelo Montiel, padre de Gonzalo, contó que tenía como proyecto familiar realizar un emprendimiento inmobiliario en la zona de Ezeiza.

En ese momento ocurrió el primer pago. Fueron 200 mil dólares en concepto de seña del campo y la confección de una “carta oferta” al dueño de las tierras.

La relación entre el abogado y Juan Marcelo Montiel continuaba y con ello, las recomendaciones del letrado de que compre dólares MEP hasta avanzar con el proyecto del barrio privado. Fue así como realizó varias transferencias de distintos importes en moneda extranjera. El siguiente pago fue de 160 mil dólares en tres cuotas.

Fueron cerca de 700 mil dólares lo que la familia Montiel le dio a Payarola para un negocio que jamás se realizó. Cuando le fueron a consultar al abogado sobre los emprendimientos, este respondió con evasivas.

Al tiempo les entregó la documentación, que llevaba firmas falsificadas y el contenido era falso.

Irribaren describió estas maniobras como una etapa "de excusas, dilaciones, mentiras, justificaciones -incluso enfermedades de familiares- que provocan una ganancia de tiempo e ilusión de las personas que confiaron en su tarea, quienes ante reiterados reclamos reciben promesas de pago, de devolución de sumas de dinero antes entregadas y, hasta en algunos casos firma ante escribano público 'carta de pago', 'reconocimientos de deudas', 'asume compromiso de pago', rendiciones de cuentas" etc.; siendo que solo se trata de un eslabón más de la vasta cantidad de excusas y justificaciones que utiliza para ilusionar a quienes en él confiaron en que devolvería el dinero, provocando en sus víctimas un total estado de desamparo jurídico / profesional conforme las distintas labores encomendadas".

La familia Montiel no fue la única en caer en los engaños de Payarola. Cinco mujeres, entre ellas dos abogadas, son parte de los 13 hechos por los cuales pidieron que vaya a juicio.

Una de las principales damnificadas es la abogada María Macarena Posse , hija del ex intendente de San Isidro, Gustavo Posse. En su denuncia sostuvo que fue contactada para trabajar junto con su socia, Silvana De Leonardis, en la representación de Wanda Nara.

La conductora ya tenía el asesoramiento de Payarola en su divorcio con el futbolista Mauro Icardi. En enero de 2025 las dos letradas asumieron el compromiso y realizaron una serie de presentaciones vinculadas al pago de alimentos de las hijas del matrimonio, entre otras medidas cautelares.

En una reunión entre todas las partes se acordó una cláusula de rescisión del contrato que indicó que si se revocaba el patrocinio por parte de Nara, ella debía pagar 600 mil dólares a Posse y De Leonardis.

De manera sorpresiva, el 1° de abril aparecieron escritos presentados en la causa revocándoles el poder al estudio Posse De Leonardis & Asociados. Allí intentaron comunicarse con Payarola, sin suerte.

El estudio decidió sacar un comunicado público, lo que provocó la reacción del abogado, que ahora sí intentó hablar con ellas, pero nunca llegó a pagar los honorarios, según denunció Posse.

Otra de las mujeres que lo acusó fue María Ximena Braña, quien lo contrató para arreglar medidas cautelares con su ex marido y padre de sus hijas. Para iniciar el trabajo le cobró 800 mil dólares. Según sostuvo la mujer, nunca presentó ninguno de los escritos que le dijo.

En el dictamen de elevación a juicio, el fiscal Iribarren afirmó que el accionar de Payarola "se encuentra dirigido a la obtención de escandalosas sumas de dinero que utiliza en provecho propio", y que el letrado es el "'pater' (padre) de la cadena delictiva que perjudico a tantas víctimas".

Iribarren describió con detalle la "conducta sistemática y maliciosa” y el "papel protagónico" de Payarola en todos los hechos que se le imputan.

La elevación fue presentada ante la Jueza Andrea Rodríguez Mentasty, a cargo de Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, quien tendrá el cierre de la instrucción, a la espera del sorteo del tribunal que intervendrá en el debate.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín