Un ladrón murió atropellado en La Matanza, tras intentar robar el auto de un hombre que lo embistió: la Policía detuvo a uno de los cómplices

Un sospechoso de 25 años murió atropellado en La Matanza, tras intentar robar el auto de un hombre de 61, que sin dudar lo embistió. Ocurrió en Lomas del Millón durante la noche de este jueves.

Fuentes policiales confirmaron que gracias al registro fílmico de una de las cámaras de seguridad, pudieron dar con el vehículo que utilizaron los ladrones para realizar el atraco. Y que detuvieron a uno de los cómplices de 27 años.

Fuentes policiales confirmaron que el hecho tuvo lugar este jueves por la noche cuando en inmediaciones de la calle Cabral al 2300 , un hombre de 61 años estaba a bordo de su auto dispuesto a salir.

Se encontraba con el auto en marcha, estacionado sobre la vereda en el frente de una casa cuando fue emboscado con fines de robo por al menos tres individuos armados que se movilizaban en una Volkswagen Suran.

Según se pudo reconstruir a base de las imágenes de una de las cámaras de seguridad de la zona, Daniel Alfredo T. de 61 años fue emboscado por la Suran.

Pero, lejos de amedrentarse aceleró su auto y embistió a uno de los sospechosos: Ángel Nahuel Gilardoni, quien producto del fuerte impacto murió en el lugar. Tenía 25 años.

Luego de la violenta secuencia en que el hombre logró escapar, los otros integrantes del grupo arrastraron el cuerpo de Gilardoni por el asfalto, lo cargaron en la Suran y lo trasladaron hasta una casa ubicada en Cochabamba al 1800, en Villa Madero, donde vivía su madre.

Fue la mujer la que llamó al 911 denunciando que su hijo había sido llevado a su casa por un amigo. Que estaba inconsciente y ensangrentado . Pero, cuando llegaron las fuerzas policiales con el equipo médico constataron que Gilardoni estaba sin vida.

Con el hallazgo del cuerpo de uno de los sospechosos, la Policía comenzó a armar el rompecabezas con el frustrado robo en Lomas del Millón y con el cuerpo entregado en Villa Madero.

Gracias a un seguimiento realizado por las cámaras de seguridad, pudieron dar con la secuencia completa de lo que había ocurrido el jueves por la noche. Además, encontraron una pistola Bersa calibre.22 en el lugar donde se produjo la embestida que acabó con la vida del sospechoso de 25 años.

La secuencia fílmica sirvió además para identificar a la Suran en que se trasladaban los delincuentes. El auto pertenecía a un joven de 28 años , quien se presentó junto a su pareja en una dependencia de la Policía. Allí, explicó que utilizaba el auto a modo de remís . Y que se lo alquilaron esa noche a un tal Franco de 27 años.

"Nos trajo el auto por la mañana diciendo que había tenido un accidente de tránsito, pero cuando lo revisamos nos dimos cuenta de que tenía mancha de sangre en el interior ", contó el dueño de la Suran.

Con los datos, la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo de Claudio Fornaro dispuso que allanaran la casa del hombre sospechado, Franco A. de 27 años, que resultó detenido.

Además, le secuestraron el celular y el vehículo que quedó incautado para la realización de las pericias correspondientes.

El único imputado en la causa hasta el momento quedó detenido por "robo calificado por el uso de armas y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa". En tanto, la Policía está en la búsqueda de la identificación de los restantes integrantes de la banda.

Fuente: Clarín