Boca vive el presente: goleó a Unión en la Bombonera, llegó a 16 partidos invicto y va por todo

A Boca todo le demuestra que al final de cuentas termina cada día y empieza cada porque si cree en el mañana fracasará hoy. El equipo de l Vasco Arruabarrena vive un presente inmejorable y si pone la cabeza en la semifinal de la Copa Sudamericana, o en la de la Copa Argentina cometerá un error enorme. Va partido a partido y el riesgo de dejar puntos en el camino ante Unión era enorme en su lucha por entrar a la Copa Libertadores 2027 por tabla anual y para sumar en la Zona A de cara a los playoffs del Torneo Clausura. ¿De qué vale ganar si después perderé? ¡Cuánta verdad hay en vivir el momento en que estás! Boca disfruta de su presente, goleó 3-0 y ahora va por todo porque el empate en Mendoza lo dejó a dos puntos de Independiente Rivadavia en la tabla anual. Y son cuatro los títulos en los que mantiene chances.

A la seguidilla de partidos sin perder le sumó un triunfo valioso para revalidar aquello del día a día, del partido a partido. Y son 16 los encuentros sin derrotas. Hace rato que la energía cambió por el barrio de La Boca, pero deberá cerrar el año con al menos un título para que todo el esfuerzo valga la pena . El 3-0 le da más razones para soñar con ese futuro de gloria en el que finalmente el ciclo de "Riquelme-presidente" se ponga una corona.

Para eso fue clave la llegada del entrenador. El Vasco en poco tiempo acomodó a un equipo lleno de dudas que cuando tenía que dar el paso final se tropezaba con sus miedos. Fue el entrenador el que tomó la decisión de poner a Leonel Flores en la Primera de Boca y el pibe de 19 años hoy es una de las grandes figuras del equipo. A su sorprendente debut con la Selección Argentina -la Mayor, la Scaloneta, la campeona y subcampeona del mundo- le agregó dos golazos para sellar el triunfo sobre Unión.

Esta vez no fue "titular" Flores. El que inició el partido fue el colombiano Sebastián Villa , pero está claro que el puesto es del pibe de Béccar que hizo todas las inferiores en Boca Predio. Flores ingresó en el segundo tiempo cuando el partido estaba 1-0 y Unión amenazaba -tibiamente- con alcanzar un inmerecido empate. Y fue letal.

A los 38, recibió en el área tras un centro atrás de Lozano, se sacó de encima al marcador con una gambeta corta y definió con violencia al segundo palo. El segundo, sobre el cierre, con un gran remate desde afuera del área, a colocar, otra vez al caño más lejano del arquero Mansilla. Arruabarrena tiene en el delantero un ancho de espadas y supo administrarlo: el chico llegaba de Córdoba tras sus 13 minutos de celeste y blanco y no había que quemarlo en la primera mano. Lo usó de "finalizador" de partidos , como definió el entrenador vasco Mikel Arteta. "Estoy muy contento con mi presente", dijo el futbolista después del partido. Vox Dei.

Para que Flores creciera sobre el césped de la Bombonera en el primer tiempo quien sembró la semilla y regó el campo con su talento fue Leandro Paredes . El capitán de Boca otra vez hizo gala de su buena pegada, de su presencia en la mitad de la cancha y de su voz de mando. Cada vez que juega es la figura de la cancha. De su botín derecho salió el centro preciso para que Lautaro Di Lollo conectara de cabeza a los 22 minutos del primer tiempo para empezar a darle forma a la victoria del conjunto local. Sexto tanto del central derecho con la camiseta de Boca, el tercero con centro de Paredes.

Alrededor del capitán corren, meten y juegan Milton Delgado y el Ruso Ascacibar. Fundamentales para complementar a Paredes. Uno como "rueda de auxilio" y el otro para llegar al área. Tal vez el punto más flojo de la jornada fueron las salidas desde abajo de Jagger Herrera . El joven central no sintonizó como en otros partidos y dejó regaladas dos pelotas en el área, una en cada tiempo. Tuvo suerte.

Y por último, la delantera: a Boca le cuesta cerrar los partidos por eso el Vasco cambió a los tres de arriba a los 15 del segundo tiempo: Merentiel, Velasco y Villa salieron para que Enner Valencia (ovacionado tras su hat-trick a Racing), Palacios y Flores le devolvieran vitalidad al ataque. Será un punto a revisar: por qué a Boca le cuesta tanto concretar lo que genera. Al final, Flores mostró cómo se hace.

Fuente: Clarín