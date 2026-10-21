Perdieron sus trabajos y construyeron una casa de 70 m² con más de 10.000 botellas de vidrio: tardaron 5 meses en recolectarlas

Luego de quedarse sin ingresos y no poder pagar el alquiler, una pareja de Brasil decidió buscar alternativas para tener una vivienda. En ese sentido, levantaron las paredes de una casa de 70 m² con más de 10.000 botellas de vidrio , en un proceso que llevó tan solo cinco meses.

El proyecto comenzó en abril de 2020 en Foz do Iguaçu, Brasil, y los protagonistas fueron Dóris Dias y Robson Lopes . El hombre había sido despedido de su trabajo como repositor de supermercado, mientras que ella, educadora social, no podía trabajar por problemas de salud.

Aunque en un principio se mudaron con los padres de Dóris, decidieron buscar alternativas económicas para tener su propio hogar. Ante esta situación, se les ocurrió reutilizar botellas de vidrio para levantar las paredes de la vivienda.

En su casamiento, celebrado en septiembre de 2019, utilizaron materiales reciclados para la decoración . Al descubrir la cantidad de botellas que podían reutilizar, Dóris comenzó a investigar cómo construir una casa con ellas.

De acuerdo con lo que contaron al medio UOL en septiembre de 2020, empezaron a recolectar las botellas de las calles de Foz do Iguaçu y, luego, recibieron varias donaciones de amigos y vecinos de la zona.

En total, para levantar la estructura, necesitaron los siguientes materiales:

Durante los primeros cinco meses del proyecto, lograron recolectar y reutilizar más de 10.000 botellas de vidrio , con las que levantaron las paredes de la casa.

Hasta septiembre de 2020, según informó UOL, la pareja había gastado tan solo 3000 reales brasileños en la construcción. Sin embargo, aún necesitaban colocar el techo, las puertas y las ventanas, por lo que decidieron organizar una colecta.

En junio de 2024, el medio brasileño H2FOZ informó que la construcción se había ampliado a 85 m² y contaba con 20.000 botellas de vidrio reutilizadas. De todas maneras, todavía faltaban distintos trabajos para terminarla.

Así, lo que comenzó como una idea para conseguir una vivienda propia ante una situación económica crítica se transformó en un proyecto para reutilizar residuos , con la colaboración de familiares y vecinos de la zona.

Según contó Dóris a H2FOZ , la vivienda tendrá una habitación principal con baño privado , otro dormitorio, un baño, cocina integrada al living, lavadero y garaje. Además, para junio de 2024 ya habían preparado las instalaciones de agua, electricidad y cloacas.

Una vez terminada, Dóris tiene pensado convertir la vivienda en un lugar que también pueda recibir visitantes . Su objetivo es que otras personas conozcan el proyecto y se inspiren para reutilizar materiales que normalmente terminan en la basura.

Fuente: TN