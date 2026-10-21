Habló la periodista española que fue atacada por Milei cuando le hizo una pregunta

El paso del presidente Javier Milei por Madrid generó un particular revuelo en España. No sólo cargó contra su par Pedro Sánchez , con quien nunca se reunió, sino que discutió e insultó a periodistas por preguntas respecto a temas como la ausencia de encuentros con aliados políticos suyos en plena campaña electoral y el estancamiento económico en la Argentina .

La agresión que más llamó la atención en la prensa española fue contra Julia Molina , periodista política de Cadena SER , la radio más escuchada del país ibérico, y quien le había preguntado a Milei si su visita resultaba “incómoda para el Partido Popular y para Vox”. A lo que el presidente argentino, con tono altanero y agresivo, respondió: “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso” .

💢 La falta de respeto de Milei a una

En diálogo con LA NACION , Molina, que está en ese medio desde hace nueve años, relató su experiencia. “Había mucha expectativa por Milei; es un personaje muy polémico que viene a las puertas de las elecciones [de noviembre]. Además, nos interesaba mucho qué relación llevaba con el Partido Popular y VOX (dos partidos opositores), que parece que han intentado no sacarse una foto con él” , introdujo.

“No puedo saber por qué le pareció mal mi pregunta, porque creo que fue pertinente dentro del debate que se estaba dando en España sobre la forma en la que se estaban comportando el PP y VOX”, agregó Molina, quien formó parte de una guardia periodística en la salida del Real Casino de Madrid, tras el desayuno organizado por Nueva Economic Forum .

La pregunta de la cronista respondía al hecho de que el líder del partido derechista VOX, Santiago Abascal, se excusó de recibir a Milei al aducir actos de campaña en el norte de España, aunque luego se saludaron por videollamada . Y hasta último momento estuvo en duda un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , que finalmente lo recibió en una reunión privada.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con la Presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a España. pic.twitter.com/kdFcVaIMWb

Por otro lado, insistió en que los dirigentes políticos de España no insultan al periodismo, como sí suele hacer Milei en discursos y mensajes en redes sociales. “Yo soy periodista política y nunca recibí un insulto personal por parte de un dirigente, sea del partido que sea” , marcó Molina.

La foto con dirigentes del PP y VOX podría no ser bien vista por los españoles, ya que Milei pregona políticas de fuerte ajuste que provocaron consecuencias negativas sobre los salarios y el consumo. “Hay parte del discurso de Milei que no encaja con el votante español. Cuando habla de motosierra y de cortar fondos públicos, eso en España está muy arraigado, como la salud, las jubilaciones, incluso para el votante de derecha. Entonces, sus palabras pueden meter a estos partidos en problemas antes de las elecciones”, consideró.

En las oportunidades que tuvo para interactuar con periodistas o responder preguntas escritas, el Presidente profirió más insultos, dardos y cuestionamientos. Entre los destinatarios estuvo un cronista de La Sexta , que le había preguntado por aquellos argentinos que no llegan a fin de mes. “¿Vos podés vivir diez días sin comer y sin beber? Eso es un eslogan barato para afectar a la institucionalidad. Es tan así que después salieron a aclarar que en realidad uno lo que puede tener son privaciones, entonces ahí lo que tenés que mirar es el indicador de pobreza. Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional, amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro”, le espetó Milei.

Durante el desayuno, los cronistas pudieron enviar preguntas por escrito para que Milei las respondiera. “Los periodistas nos sorprendimos al escuchar palabras tan duras contra colegas argentinos, pero tampoco nos esperábamos que fuese a arremeter contra nosotros cuando lo recibimos a la salida”, completó Molina en diálogo con este medio.

Al llegar el turno de una pregunta del diario Clarín , que también mencionó la supuesta frialdad de Vox y el PP ante su visita, el Presidente llenó de críticas al diario y a la periodista que la había formulado. “¿Esta pregunta quién la hizo? Seguro que un periodista argentino, porque son muy precarios y la lógica no les suele funcionar. Trabajan con falacias, por eso vamos a pasarle la oportunidad al hombre que no es argentino” , dijo para evitar responder algunas de las consultas durante el foro.

Cuando el presentador quiso retomar el hilo de lo que venía diciendo, Milei le pidió: “ Repetímela bien, así les contesto a los corruptos de Clarín . Es un medio corrupto, lleno de periodistas corruptos, que además son mentirosos seriales . Un medio que se puso de acuerdo con un conjunto de delincuentes políticos para voltear un gobierno y que le licúe la deuda. Y que además hizo una ley de medios y además modificó la ley de sociedades para perjudicar a los tenedores”.

Por otro lado, Miguel González ,

Fuente: La Nación