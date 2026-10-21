Fue a El Preferido de Palermo, pidió 3 milanesas, 9 cervezas, papas fritas, puré y pollo asado: mostró el ticket final

El Preferido de Palermo es uno de los restaurantes más conocidos de la Ciudad de Buenos Aires. Su propuesta gastronómica incluye platos clásicos de la cocina porteña y especialidades que atraen tanto a vecinos como a turistas.

Entre las reseñas publicadas en Google Maps, se destacó la de Caio Costa, un brasileño que está de visita en la Argentina , quien compartió el detalle de lo que consumió junto a otras cinco personas y mostró el ticket final.

La comida fue para seis personas . Cada una pagó $4000 por el cubierto , por lo que ese concepto sumó $24.000. Como entrada, pidieron un trío de embutidos artesanales , que costó $22.000.

Como plato principal, eligieron tres milanesas , por un total de $177.000 . Cada una costó $59.000, según el detalle del ticket.

También sumaron una ensalada de rúcula , por $22.000; una porción de puré de papas , por $18.000; y una porción adicional de papas fritas , también por $18.000.

El pedido incluyó, además, un pollo asado con jugo de cocción , cuyo precio fue de $46.000.

Para acompañar la comida, el grupo pidió nueve cervezas Patagonia , a $12.000 cada una. En total, gastaron $108.000 en cerveza .

También consumieron dos Coca-Cola, por $18.000 en total, y una Coca-Cola Light, que costó $9000.

De postre, eligieron un sorbete de mandarina , cuyo precio fue de $15.000.

Según el ticket del restaurante, la cuenta final fue de $477.000 para los seis comensales , con fecha del 14 de octubre de 2026. El comprobante corresponde al control del pedido y aclara que no es válido como factura.

Fuente: TN