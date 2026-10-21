“La Noche de los Telos” ya tiene fecha: habrá descuentos del 50% y las habitaciones más caras se están agotando

Así como existen “La Noche de los Museos” y “La Noche de los Helados”, por primera vez en Argentina y Latinoamérica se realizará “La Noche de los Telos”.

La primera edición será el 19 de noviembre y, en algunos hoteles, las habitaciones más caras ya están agotadas. La finalidad es promover la utilización de estos espacios destinados a una noche de placer.

El creador y embajador de esta primera edición es Mauro Albarracín, creador de contenido y referente de la cultura urbana. Su objetivo es recuperar la visibilidad de estos establecimientos e incentivar a las parejas a darse el tiempo y el lugar para conectar desde el placer.

Se podrán elegir desde habitaciones con los servicios más básicos hasta aquellas que tienen diferentes temáticas. Incluso, la propuesta busca que los asistentes puedan conocer los nuevos servicios y las distintas opciones que ofrecen estos hoteles alojamiento.

Hasta el momento, ya hay más de 60 establecimientos que se unieron a la propuestas y ofrecen descuentos para hacer reservas.

Los telos que confirmaron su participación en CABA SON Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos y Otello. En la provincia de Buenos Aires, se sumaron Owen, de Quilmes; Hotel Oeste, de San Justo; y Voitu, de San Fernando.

Según Carlos, dueño del hotel alojamiento Otello ubicado en Arregui 4241, se trata de una prueba piloto que se armó entre varios empresarios hoteleros a través de una productora independiente, con el objetivo de incentivar la llegada de parejas.

“Hasta el momento, tenemos todas las habitaciones más caras reservadas. Estamos teniendo una muy buena repercusión”, contó el empresario hotelero.

Durante esa noche, los telos ofrecerán turnos de tres horas con un 50% de descuento , siempre y cuando la reserva se haya realizado con anticipación.

Ya se puede reservar desde la página TuEntrada.com, plataforma especializada en la comercialización de los turnos.

Para confirmar asistencia, se debe seleccionar el día, la hora y la categoría de habitación deseada, teniendo en cuenta que cada hotel ofrece servicios diferentes.

Al confirmar la reserva, se enviará un código QR que deberán presentar durante “La Noche de los Telos”.

Fuente: TN