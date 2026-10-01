PASÓ EN CNM RADIO - Scouts de General Madariaga: actividades, campamentos y una propuesta para que más chicos se sumen al grupo

MADARIAGA

El Grupo Scout General Juan Madariaga, que forma parte de Scouts de Argentina, atraviesa una etapa de crecimiento y reorganización con alrededor de 40 chicos que participan de las actividades que se desarrollan todos los sábados en el Hogar San Juan Bautista. En diálogo con Informe Central, por CNM Radio 93.3, Gustavo Dopazo explicó cómo funciona actualmente la agrupación, cuáles son las actividades que realizan y los proyectos previstos para los próximos meses.





“Desde el año 66 somos Grupo Scout General Juan Madariaga”, explicó al referirse a la historia de la agrupación, que integra la Asociación de Scouts de Argentina. La organización nacional, según detalló durante la entrevista, forma parte del movimiento scout mundial y permite a sus integrantes participar de actividades internacionales como los Jamborees.





Actualmente, el grupo se reúne los sábados de 14 a 17 en el Hogar San Juan Bautista. “Venimos avanzando de manera constante, fuerte, trabajando con un grupo de 40 chicos más o menos”, contó Gustavo. Además, señaló que el grupo se encuentra acompañado por dirigentes con experiencia y por antiguos scouts que colaboran con el proceso de reorganización, la obtención de materiales y distintas tareas necesarias para sostener las actividades.





Uno de los objetivos centrales de la propuesta es ofrecerles a los chicos una alternativa a la tecnología y a las actividades exclusivamente vinculadas con las pantallas. “Han cambiado mucho las cosas desde lo que era la infancia nuestra a lo que puede ser hoy, justamente por el tema de los medios, los teléfonos, las consolas”, explicó. Frente a eso, el movimiento propone actividades al aire libre, campamentos y trabajos en equipo.





En ese sentido, durante los encuentros de los sábados los teléfonos quedan fuera de las actividades habituales. “Directamente les pedimos a los chicos que dejen el teléfono en la entrada, así no se distraen”, explicó. Sin embargo, aclaró que el movimiento scout también incorporó herramientas tecnológicas y que la tecnología puede ser utilizada como complemento de actividades tradicionales.





Como ejemplo, Dopazo mencionó el cifrado de claves, una práctica histórica del movimiento que actualmente también puede abordarse mediante aplicaciones. “Nosotros cuando éramos chicos jugábamos con el cifrado de claves en el colegio, claves que nos enseñaban en los scouts, entonces claves me refiero a tipo Morse”, relató. La adaptación también se refleja en actividades internacionales como el Jamboree del Aire y el Jamboree de Internet, encuentros que permiten a scouts de distintos países comunicarse durante varios días mediante radio y plataformas virtuales.





La propuesta scout también incluye conocimientos prácticos vinculados con la vida al aire libre. Entre las actividades mencionadas aparecen la construcción de refugios y mesas, técnicas para encender fuego y el uso de distintas herramientas, siempre de acuerdo con la edad de cada participante. “Te enseñan un montón de técnicas que después pueden ser utilizadas justamente para la supervivencia”, explicó Gustavo.





El grupo trabaja con distintas franjas etarias. Los chicos pueden ingresar desde los 7 años como lobatos y permanecen en esa rama hasta los 11. Luego pasan a la unidad, entre los 11 y los 14 años; posteriormente continúan como caminantes y, desde los 18, como rovers. La etapa de aprendizaje concluye a los 21 años en Argentina, aunque en otros países puede extenderse hasta los 25.





En cuanto a la integración regional, el Grupo Scout General Juan Madariaga pertenece a la Zona 17 Atlántica de Scouts de Argentina y al Distrito 5, que comprende desde San Clemente del Tuyú hasta Villa Gesell e incluye también a Maipú. Gustavo destacó el trabajo del jefe de distrito y las actividades que se realizan para fortalecer el vínculo entre los distintos grupos.





Un campamento abierto a la comunidad





Uno de los próximos acontecimientos será el campamento que el grupo realizará del 10 al 12. Si bien se trata de una actividad interna, el sábado se abrirán las puertas del Hogar San Juan Bautista para que los vecinos puedan acercarse y conocer cómo funciona un campamento scout.





“Vamos a tener abiertas las puertas del San Juan Bautista justamente para que nos puedan visitar”, explicó Gustavo, quien también invitó a los antiguos integrantes de la agrupación a participar del fogón previsto para el domingo 11 a las 21.





Además, está confirmada la participación de integrantes del grupo Nuestra Señora de la Paz, de Pinamar. Los chicos, de entre 11 y 14 años, compartirán un gran juego que se desarrollará por distintos puntos de General Madariaga. La actividad incluirá una búsqueda del tesoro, cifrado de claves y trabajo en equipo.





“Si ves a scouts corriendo, no te preocupes, están jugando”, bromeó al explicar que los vecinos podrán encontrarse con los participantes durante el desarrollo de la actividad.





El campamento finalizará el lunes por la mañana con una ceremonia de toma de promesas para aquellos chicos que se encuentren en condiciones de recibir su pañuelo e incorporarse formalmente a la comunidad scout.





Una invitación para nuevos integrantes





El Grupo Scout General Madariaga mantiene abierta la posibilidad de incorporación de nuevos chicos. Las actividades se realizan todos los sábados, de 14 a 17, en el Hogar San Juan Bautista, y están destinadas a niños y jóvenes desde los 7 años.





“Si tenés más de 7 años y tenés ganas de divertirte al aire libre, en algo que sea distinto a jugar al fútbol, acercate que la vas a pasar bien”, invitó Gustavo durante la entrevista.





Quienes quieran obtener información también pueden buscar al Grupo Scout General Madariaga en Facebook e Instagram, donde se publican las actividades y se responden consultas sobre la incorporación y el funcionamiento de la agrupación.