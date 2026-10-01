El vicepresidente de Estados Unidos visitará el país en noviembre y se define su agenda

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, visitará Buenos Aires en noviembre próximo en un viaje oficial. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de la gira del número dos de Donald Trump .

En la Casa Rosada evitaron por ahora una confirmación a la espera de que lo comunique el gobierno estadounidense. “Es una posibilidad”, dijo un vocero oficial, que reconoció que ya “hubo una primera avanzada” para planificar la visita.

“La intención de que venga está”, dijeron en el Gobierno. Desde Balcarce 50 tampoco hablaron sobre la fecha en que podría concretarse el viaje, aunque sería en noviembre.

El presidente Javier Milei y el vicepresidente estadounidense ya se conocen personalmente. Se vieron cuando el mandatario argentino visitó la Casa Blanca, en octubre del año pasado.

El mandatario argentino tiene un fuerte alineamiento con Estados Unidos y se ha encontrado en distintas ocasiones con Trump, incluso una visita oficial en Washington.

Para noviembre próximo, el Gobierno también tiene en agenda la visita del Papa León XIV a Buenos Aires y Córdoba, en una gira que demandará cuatro días de intensa agenda. Será entre el 8 y el 11 de noviembre.

Fuente: La Nación