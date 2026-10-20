Paro de subtes en las seis líneas: qué se sabe de la medida de fuerza y hasta cuándo dura

Este martes 20 de octubre todas las líneas de subtes y premetro se encuentran interrumpidas por una medida de fuerza gremial . El paro comenzó cerca de las 10 y desde el gremio informaron que se extenderá hasta que los delegados que están detenidos sean liberados.

Esta mañana se registraron incidentes en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, donde la Policía de la Ciudad detuvo al referente de AGTSYP Claudio Dellecarbonara y al delegado Facundo Heredia , luego de que se encontraran reunidos por la detención de otro trabajador.

El conflicto comenzó por la mañana, cuando el referente sindical Sebastián Carrizo abrió los accesos de emergencia para habilitar el paso gratuito de los pasajeros. Esa medida de protesta se llevó a cabo como reclamo por una supuesta tercerización de servicios que la organización asegura pertenecen a los trabajadores de mantenimiento.

Esta decisión generó que la Justicia a través de la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla dispusiera la detención de los gremialistas por afectar el servicio de subtes, que ya había sido declarado de importancia trascendental para la población.

En imágenes que circularon en redes sociales se puede ver el forcejeo con efectivos de la Policía de la Ciudad.

Además, se dispuso la aprehensión del histórico dirigente del subte Néstor Segovia .

Paro general en las líneas aA,B,D y Premetro se extiende a todo el subte ante la detención de un delegado por medida gremial contra la suspensión arbitraria de un trabajador que trataron de obligar a tomar servicio fuera de horario. El despotismo patronal es consecuencia de la reforma laboral esclavista que se intenta imponer con represión. ¡Liberación inmediata del compañero!

Anoche desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) habían emitido un comunicado en el que informaban que desde el gremio habían “detectado la presencia de empresa tercerizadas realizando tareas que son propias de nuestros compañeros de mantenimiento”.Además, adelantaban: “Nos declaramos en estado de alerta, exigimos el cese inmediato de este accionar y advertimos que, de persistir esta situación, la empresa concesionaria será la única responsable de la ruptura de la paz”.

Luego de que comenzara el paro de subtes, el gremio emitió un comunicado sobre la interrupción del servicio de todas las líneas de subtes y anticipó que el paro se extenderá hasta que se logre la liberación de las personas detenidas esta mañana. En el escrito se puede leer: “La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) denuncia la detención arbitraria de dos trabajadores por parte de la Policía de la Ciudad en la estación Juan Manuel de Rosas (Línea B)”.

Luego continúa: “El servicio se encuentra interrumpido en respuesta directa a esta persecución y criminalización de la protesta”

Los gremialistas afirmaron: “El reclamo se originó frente a una sanción abusiva aplicada a un compañero y ante la falta de diálogo con la empresa, se realizaba una medida pacífica de apertura de molinetes que derivó en la arbitraria aprehensión policial. No habrá servicio de subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos . Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión”.

Los siguientes son los servicios interrumpidos y que no se reanudarán, según al anticipo del gremio, hasta la liberación de las personas detenidas. Los pasajeros ue habitualmente utilizan alguno de los siguientes servicios deberán buscar alternativas de viaje en la jornada:

Por el momento el servicio no se presta y es necesario esperar la resolución de la Justicia y del Gobierno porteño sobre esta medida, ya que en junio pasado la Ciudad había dispuso que ante una medida de fuerza gremial, los servicios de subtes , colectivos y recolección de basura deberán garantizar niveles mínimos que van del 50 al 75% de su funcionamiento operativo.

El jefe de Gobierno Jorge Macri se refirió al conflicto y se pronunció en sus redes sociales: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas . El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.

Metrodelegados presos por parar el subte.

En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas.

El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis.

Ley y orden.

En el posteo, el jefe comunal no informó sobre si se implementará un protocolo de emergencia para que la formaciones vuelvan a circular.

Fuente: La Nación