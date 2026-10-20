Elina Svitolina publicó un nuevo mensaje tras anunciar su separación de Gael Monfils

El mundo del tenis entendió por qué el francés Gael Monfils salió del sistema antidopaje y abruptamente se retiró del deporte de las raquetas pese a que tenía proyectado hacerlo en el Masters 1000 de París, dentro de unas semanas. La ucraniana Elina Svitolina sorprendió al comunicar, a través de un posteo hecho ayer, su separación de Monfils (juntos desde 2018, se casaron en 2021 y tienen una hija). Ese fue el motivo personal, según los medios franceses, por el cual Monfils, atormentado por la situación, adelantó su despedida del profesionalismo.

“Esto es lo más difícil que he tenido que compartir. (...) Nuestro matrimonio termina, pero no nuestra familia. Por favor, sepan que nadie tiene la culpa. Sólo somos dos personas que nos amamos profundamente y una historia que está cambiando. Les pedimos su comprensión y que nos den el espacio que necesitamos para reconstruir”, escribió Svitolina, actual número 6 del WTA Tour, que además detalló las heridas que le provoca la guerra entre su país y Rusia.

Hoy, un día después de anunciar su divorcio con Monfils (ganador de trece títulos), Svitolina publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales. “Sólo quiero aclarar un poco mi publicación anterior, porque me di cuenta de que no todo el mundo, especialmente mi público internacional, entendía perfectamente lo que estaba tratando de decir” , comenzó Svitolina (32 años) en sus redes sociales.

Y prosiguió: “En ese post, compartí sólo una de las razones que influyeron en mi decisión y me hicieron reflexionar sobre mi vida y mi futuro. Pero la verdad es que hay mucho más que eso, y nunca fue sólo sobre una cosa. Cuando has estado viviendo la realidad de la guerra durante más de 4, 5 años, experimentando tantas situaciones, emociones y momentos difíciles diferentes, naturalmente empiezas a ver la vida de manera diferente. Tu perspectiva cambia, tus valores y prioridades cambian, y comienzas a entender lo que realmente quieres de la vida”.

Además, apuntó sobre el retiro de Monfils: “En algún momento, simplemente me di cuenta de que no quería seguir viviendo una vida en la que no fuera verdaderamente feliz. Y créeme, llegar a esta decisión no fue fácil. Amo y respeto mucho a mi marido. Y siempre lo amaré y apreciaré por la persona que es. Es exactamente por eso que era tan importante para mí ser honesta, tanto con él como conmigo mismo. No siempre es posible explicar todo lo que hay detrás de decisiones tan personales y difíciles en un solo post. Y honestamente, algunas cosas son simplemente demasiado personales para compartirlas públicamente. Esa fue y es mi opinión al anunciar el fin de nuestro matrimonio, pero como algunos de ustedes vieron, la carrera de Gael terminó abruptamente después de que él tomó la decisión de dejar de basarse en nuestra situación . Desafortunadamente, le lanzaron muchas acusaciones y no se merecía eso, así que publicamos conjuntamente una declaración”.

Y concluyó: “Sólo espero que esto te ayude a entender un poco mejor lo que estaba tratando de decir, pero por favor sé amable y comprensivo, esto es increíblemente difícil para nosotros dos en este momento”.

La noticia, publicada en la cuenta de ambos tenistas, causó un fuerte revuelo entre sus colegas y seres queridos, que acompañaron la decisión tomada por las partes y lamentaron que la relación llegó a su fin. Marta Kostyuk, Naomi Osaka y Fabio Fognini, entre otros, comentaron en la publicación con un corazón en señal de apoyo.

Profesional desde 2004 y ganador de trece títulos, Monfils siempre brindó espectáculo y alcanzó en dos ocasiones las semifinales de Grand Slams: en Roland Garros 2008 y en el Abierto de los Estados Unidos 2016. También disputó tres finales de Masters 1000, dos en París (2009 y 2010) y una en Montecarlo (2016). Además, sólo por torneos jugados, embolsó US$ 25.000.000.

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Fuente: La Nación