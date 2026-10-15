Papu Gómez compartió un inesperado guiño para Lionel Messi que llamó la atención de todos

Alejandro “Papu” Gómez protagonizó una reunión en la localidad de Al Wathbah , en la ciudad de Abu Dabi. El mediocampista argentino compartió un momento ameno con el inversor árabe Ali Bin Harmash Al Mansouri . Durante la jornada, el futbolista autografió una camiseta oficial del equipo nacional argentino para su anfitrión.

Pocas horas después, el deportista republicó la historia de Al Mansouri y la imagen captó de inmediato la atención del público por una particularidad. En la imagen, se observó un sticker de Lionel Messi en pleno festejo por el título obtenido en el Mundial de Qatar 2022 . Este gesto virtual generó numerosas interacciones y alcanzó un alto nivel de difusión entre los fanáticos.

Por su parte, Ali Bin Harmash Al Mansouri celebró la visita con entusiasmo en su perfil de Instagram. El empresario dedicó palabras de afecto hacia el exintegrante de la selección nacional. En su texto, escribió frases breves con emojis y banderas argentinas: “ Encendiste el campo, campeón ”. Asimismo, manifestó: “Iluminaste Al Wathba, campeón. Nos sentimos honrados de contar con la visita de la estrella argentina Alejandro Darío Gómez ”.

Además, el inversionista resaltó las cualidades humanas del visitante, ya que en su publicación, elogió la “alta moral” del jugador y su “hermosa” humildad . El mensaje del magnate reunió muestras de aprecio hacia el campeón mundial: Ali Bin Harmash Al Mansouri posee una posición relevante en el ámbito comercial de Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Según los datos expuestos en su biografía oficial, él encabeza empresas en el sector gastronómico, hotelero y de la salud .

Entre sus firmas principales figuran Healthy First y AHM Resort : la primera marca opera en el rubro de la alimentación saludable en la región, mientras la segunda funciona en el área del hospedaje y el turismo . La cita entre el jugador y el empresario ocurrió precisamente en el complejo de Al Wathbah.

A los 38 años de edad, Alejandro Gómez atraviesa una nueva etapa en su carrera deportiva dentro del fútbol de Medio Oriente. En septiembre de 2026, el jugador rescindió su contrato con el club Calcio Padova de Italia mediante un acuerdo mutuo y, tras esa decisión, se incorporó de forma oficial al plantel de Forte Virtus , institución que compite en la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos .

De esta forma, el volante sumó un nuevo destino a su trayectoria, luego de su paso por la Serie A italiana y por otras ligas europeas. La reaparición del Papu Gómez en la escena pública coincide con momentos de homenaje hacia Lionel Messi . Durante la velada de tributo al capitán en el estadio Monumental, el volante no asistió de manera presencial . Si bien recibió la invitación formal por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), declinó la convocatoria por compromisos de agenda .

No obstante, Gómez participó en la jornada a la distancia, ya que el mediocampista trabajó como comentarista del partido para una cadena de televisión en Kuwait . Su labor en las pantallas y su reciente publicación en redes sociales ratificaron el vínculo con el logro de Qatar 2022 y con la figura del capitán argentino.

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Fuente: La Nación