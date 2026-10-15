Escala el conflicto universitario: una multitud marcha al Congreso para reclamar financiamiento y cumplimiento de la ley

“Educación, soberanía y democracia” es una de las consignas elegidas por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) para la Quinta Marcha Federal Universitaria que se desarrolla este jueves frente al Congreso. La otra frase que domina las pancartas es directa: “Milei, cumplí la ley” .

El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, volvió a convocar a miles de personas en las calles.

Cerca de las 16 se produjeron incidentes, cuando la policía comenzó a arrojar agua y gases lacrimógenos a manifestantes .

La columna de la Universidad de Buenos Aires (UBA) partió temprano desde Plaza Houssay y avanzó por las avenidas Córdoba y Corrientes. Pasadas las 15, los manifestantes aguardaban sobre avenida de Mayo para ingresar a la Plaza del Congreso, donde se montó un escenario desde el que está previsto un acto central a las 16.

Al frente de la movilización avanzaba una bandera con la consigna “Defendamos la UBA” . Entre los asistentes había directores de hospitales universitarios, docentes, estudiantes y dirigentes gremiales, entre ellos Emiliano Cagnacci de Aduba. Detrás se desplegaban banderas de distintas facultades y organizaciones universitarias que ya participaron de anteriores movilizaciones durante la gestión de Javier Milei, junto con referencias a instituciones emblemáticas como el Hospital Roffo y a los tres premios Nobel formados en la UBA.

La jornada estuvo marcada además por las fuertes lluvias que afectaron a la ciudad de Buenos Aires durante la tarde. Como consecuencia, algunos gremios y agrupaciones comenzaron a retirarse antes de lo previsto y los organizadores decidieron adelantar el acto central. Mientras continuaban llegando manifestantes al Congreso, ya tomaban la palabra representantes sindicales y universitarios desde el escenario montado frente al Palacio Legislativo.

“No se va nadie de esta plaza. Ya no llueve. El cielo se está abriendo para que hagamos nuestros reclamos”, dijeron poco antes de las 16.

En el Congreso el reclamo de las universidades se pierde entre muchos otros. “Tenemos que derrocar al Gobierno y este modelo que está arruinando la capacidad productiva de este país”, dicen desde el escenario. Agradecen a las Madres de la Plaza, a los médicos del Hospital Garrahan.

Fuente: La Nación