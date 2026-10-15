El número dos de León XIV dijo que el Papa “podría ajustar” su pontificado y que los médicos decidirán si viaja

ROMA.- En otro fiel reflejo del clima de incertidumbre que se respira en el Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y número dos de León XIV -operado este martes de cáncer de pulmón-, no sólo dijo que serán los médicos quienes deberán decidir si podrá hacer su viaje a América Latina, sino que también consideró que, de ser necesario, el Papa “podría ajustar” su pontificado.

“Han pasado solo dos días desde que el Papa fue internado en el hospital, no se pueden hacer pronósticos, ahora queda por ver cuándo regresará , en qué estado lo hará y qué dirán los médicos… Y a partir de todos estos factores, el Papa podría ajustar su pontificado, si es que tal ajuste resultara necesario”, dijo el cardenal, al responder preguntas de periodistas al margen de un evento en la embajada de Irak, según consignó la agencia ANSA.

Ante una consulta sobre la gira agendada entre el 6 y el 17 de noviembre próximo a Uruguay, Argentina y Perú, el cardenal, amén de confirmar que sigue en principio confirmada, advirtió que, más allá de la intención de Robert Prevost de ir a América Latina, donde vivió gran parte de su vida como misionero agustino y obispo, la decisión estará más bien en manos de los médicos.

“Cuando el Papa fue internado en el hospital”, la situación era que “el viaje seguiría adelante tal como estaba previsto originalmente. Por tanto, imagino que, si todo va bien —si las cosas se desarrollan según lo previsto inicialmente—, el viaje se llevará a cabo”, dijo.

“Por supuesto, en este momento no podemos prever si surgirá alguna novedad (...) todo dependerá de cómo evolucionen las cosas . Estamos a la espera de que reciba el alta hospitalaria y, en función de lo que digan los médicos sobre si está en condiciones de viajar, dado que se trata de un trayecto largo y exigente”, agregó.

“Debemos esperar” , remarcó Parolin, cardenal que fue el gran papabile en el cónclave de mayo de 2025 y que resultó el segundo más votado después de Robert Prevost, según las reconstrucciones.

Parolin, prelado famoso por haber estado siempre en la carrera diplomática de la Santa Sede, de 71 años, confirmó, tal como había señalado la Sala de Prensa horas antes, que el Papa podría reaparecer en público este domingo , para la oración mariana del Ángelus, que recitaría, como ya hicieron algunos de sus predecesores, desde uno de los balcones del décimo piso del hospital Gemelli, donde se encuentra.

“Dependerá, en cierta medida, de cómo evoluciona su recuperación. Si para finales de la semana se siente mejor, supongo que dirigirá el Ángelus desde el Gemelli”, dijo, respondiendo a preguntas en tal sentido.

Como casi todos, por otro lado, admitió que vive un momento de desasosiego. “Sigo preocupado porque lamento profundamente, y en gran medida, lo que ha ocurrido, pero confío en la información que hemos recibido a través de los partes médicos oficiales. Por eso también mantengo la esperanza de que esta situación pueda resolverse lo antes posible ”, indicó.

Como ya había hecho días atrás, finalmente, el secretario de Estado volvió a reconocer que quedó muy impactado por cómo el Papa decidió comunicar él mismo, el domingo pasado al final del Ángelus, que iba a tener que operarse. Definió como “maravillosa” la forma en el que el Papa comunicó su enfermedad y le tiró un sutil dardo a los cronistas: “Me alegra muchísimo, de verdad, que lo haya comunicado de tal manera que no haya habido teorías conspirativas, algo que los periodistas siempre buscan”.

Fuente: La Nación