Otra crítica de García Cuerva a Milei, ahora en la misa tras la peregrinación a Luján: “Las heridas de la descalificación y de la intolerancia supuran”

Tras la multitudinaria peregrinación a Luján , una muestra de fe que desafió a las intensas lluvias, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , dio una dura homilía en la que apuntó contra las descalificaciones, la intolerancia y la violencia . El mensaje volvió a marcar una crítica hacia el presidente Milei, sin menciones explícitas.

El texto, leído en la misa que se realizó a las 7 de este domingo cuando aún llegaban fieles a la tradicional basílica bonaerense, es un fuerte mensaje de la Iglesia a poco más de un mes de la visita del papa León XIV a la Argentina.

“Nuestra Patria tiene muchos abrazos pendientes : abrazos de perdón ante tanta descalificación e insulto ; abrazos solidarios ante tanta indiferencia; abrazos de encuentro ante tanto extravío; abrazos profundos, no protocolares; necesitamos abrazos del alma. Así como nos curamos las ampollas, queremos Madre curar los vínculos entre nosotros. Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo ”, sostuvo García Cuerva.

“Es tiempo de unirnos. Si la Virgen de Luján nos abraza a todos, es imposible mirar al otro con desprecio , porque el otro es mi hermano. Por eso volveremos a nuestros hogares y nos tenemos que comprometer a ser artesanos de la fraternidad llevando el abrazo de María a los que no dan más, a los abuelos, a los que piensan distinto, a las personas con discapacidad y a sus familias, a los que no tienen trabajo, a los que están durmiendo en la calle, a los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, en definitiva a todos ”, agregó.

En la previa de la peregrinación, García Cuerva había anticipado que León XIV se encontrará "una Argentina dividida y una gran cantidad de hermanos muy pobres” . Durante la misa central de esta mañana, volvió sobre el tema y tomó las palabras del Sumo Pontífice para hacer foco en la situación del sistema de salud, la educación y los jubilados .

"El Papa León XIV decía en su viaje a África: ' Una madre ama a sus hijos, aunque sean diferentes entre sí, a todos del mismo modo y con todo el corazón' . También nosotros, ante la Madre del corazón, queremos prometer hacer lo mismo, esforzándonos sin medida para que a nadie le falte el amor y, con él, l o necesario para vivir dignamente y ser felices. Continúa el papa León diciendo que 'para que quien pasa hambre tenga qué comer, para que todos los enfermos reciban los cuidados necesarios, para que a los niños se les garantice una educación adecuada, para que los ancianos vivan serenamente los años de su madurez '. Una madre, dice el Papa, piensa en todas estas cosas; María piensa en todas estas cosas y nos invita también a nosotros a compartir su solicitud", señaló en su homilía.

A lo largo de su discurso, el arzobispo planteó que la peregrinación no tiene "grietas ideológicas ni exclusiones" y sostuvo que el camino a Luján "nos niveló a todos", ya que todos se cansaron y gastaron zapatillas por igual a lo largo del camino, y destacó que en ese contexto no hay lugar para el individualismo ni los discursos de odio.

"Que esta peregrinación sea entonces, una escuela de fraternidad para nuestro país que se está preparando para la visita del Papa León. Que María nos enseñe a respetarnos, a perdonarnos, y a dialogar con todos; que dejemos de descalificar al hermano, de ser indiferentes con el que sufre y de dar lugar al odio entre nosotros, porque hemos experimentado en Luján que, en su abrazo maternal, nos reconocemos hermanos", concluyó García Cuerva.

En mayo, en el marco del Tedeum por el Día de la Patria, García Cuerva dijo que "nadie es descartable" y llamó a "ser solidarios con el dolor ajeno".

En esa homilía, el arzobispo de Buenos Aires habló de los "haters" que "sentados frente a una computadora de su escritorio, o cómodamente instalados delante de una pantalla" hacen "terrorismo de las redes" y llamó a "abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo".

"Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo, como decía Francisco", enfatizó entonces el líder religioso, que también hizo un llamado a defender a los vulnerables.

Al día siguiente, el Presidente respondió a los dichos del arzobispo y consideró que "García Cuerva ha dado una opinión válida dentro de un encuadre sobre las sagradas escrituras".

"Entiendo la opinión, la lógica del debate, lo hace de forma educada. No tengo nada que quejarme, me parece que abre un diálogo y es valioso. Me parece interesante, positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación donde la discusión entre los que proponemos el cambio y los que se resisten es áspera", señaló.

En julio, por el Día de la Independencia, García Cuerva deslizó una crítica a quienes toman "palabras aisladas para alimentar la fragmentación ", insistió en su mensaje contra la corrupción.

"Esto no es cuestión de ser de tal o cual período político o gobierno de turno, es cuestión de ser o no honestos y transparentes . Ser y parecer, ahora y siempre", reclamó.

Fuente: Clarín