Otra adolescente denunció a un compañero por difundir imágenes de ella desnuda creadas con IA

En medio de la conmoción por la denuncia contra alumnos de un colegio de Lomas de Zamora por crear y difundir imágenes sexualizadas de sus compañeras con inteligencia artificial, una adolescente de 15 años denunció un episodio similar en Ituzaingó .

La presentación fue radicada este jueves por la madre de la adolescente, alumna de cuarto año del Colegio Thomas Edison. Según consta en la denuncia, a la que accedió Infobae , el día anterior la chica recibió mensajes desde tres números desconocidos . Quienes le escribieron la invitaban a salir y le decían que habían conseguido su teléfono en un grupo de Telegram.

En esos intercambios, le enviaron un enlace. La adolescente ingresó y encontró un grupo de Telegram en el que se difundía contenido pornográfico con imágenes de ella .

Al hablar con compañeros de curso sobre lo que había ocurrido, uno de ellos, también de 15 años, le habría confesado que descargó fotos de su perfil de Instagram , las modificó con inteligencia artificial y las publicó en ese grupo.

Tras el episodio, la mamá de la adolescente presentó la denuncia, pidió que cesara el hostigamiento hacia la menor y que intervinieran las autoridades. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón , que dispuso la carátula por representaciones sexuales de menores de 18 años con fines de distribución o comercialización.

La denuncia de Ituzaingó se conoce días después de que familias de alumnas del Colegio Modelo Lomas denunciaran que al menos cuatro estudiantes habrían generado, compartido y vendido imágenes falsas de contenido pornográfico de compañeras mediante IA.

El material se habría confeccionado a partir de fotos reales de cerca de 40 estudiantes y habría circulado en sitios para adultos y entre alumnos de otros establecimientos.

En ese caso, padres y estudiantes realizaron una protesta frente a la institución educativa y reclamaron explicaciones sobre el alcance de la difusión y la respuesta adoptada por las autoridades escolares.

Micaela , madre de una de las estudiantes afectadas, contó en Infobae a la Tarde cómo tomó conocimiento de la situación: “ Nos enteramos que el colegio esto lo sabía hace un mes atrás y no nos comunicó a las familias de las víctimas . A las únicas personas que se lo comunicó fue a los padres de los chicos que lo hicieron”.

Y siguió: “ Cuando nos presentamos el lunes siguiente a hablar con la dirección, primero no nos quisieron atender porque dijeron que estaban muy ocupados ese día ”.

Finalmente, las familias pudieron reunirse con la directora y el vicedirector. Durante ese encuentro, según la madre, la institución planteó que no contaba con herramientas suficientes para intervenir ante una situación que había comenzado y circulado en ámbitos digitales.

Fuente: Infobae