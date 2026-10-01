Nueva encuesta electoral para 2027: diferencia de menos de 1% entre La Libertad Avanza y el PJ

Una nueva encuesta electoral midió para las próximas presidenciales y trajo tres resultados con brechas muy cortas a favor del Gobierno . En la pelea por espacio , la ventaja fue de menos de un punto . Y Javier Milei prevaleció (también por distancias mínimas, cerca del margen de error) sobre Axel Kicillof y Sergio Massa en sendos ensayos de balotajes.

El estudio que se suma a la hipótesis de un escenario parejo y abierto es de Synopsis , una consultora que se fundó en 2015 como la pata política de Ecolatina , la firma económica que fundó el exministro Roberto Lavagna . Entre el 8 y el 15 de septiembre, la encuestadora que dirige el analista Lucas Romero midió 1.257 casos a nivel país, con +/- 2,8% de desvío estadístico.

Los números previos a los electorales muestran un contexto complicado para la Casa Rosada , aunque relativamente estable. Como ya contó este diario , la mayor caída se dio entre enero y abril, y luego el oficialismo se acomodó en un piso, con subas y bajas circunstanciales. La gran duda es si con ese núcleo duro le alcanza para ganar el año que viene.

1) La evaluación del desempeño del Gobierno tuvo 35,6% de respuestas a favor y 54,3% en contra (el resto Ns/Nc).

2) Para esta misma altura del tiempo de gestión, el 35,6% de Milei es superior al 27% que tenía Mauricio Macri y 17,5% de Alberto Fernández .

3) El "Desempleo" es la principal preocupación de los encuestados, con el 31,5% ; seguido por la "Corrupción" , con el 24,7% ; y la "Inseguridad" , con el 12,2% .

4) La mirada sobre la economía tiene saldo negativo respecto al presente (29% dice que está "mejor" que hace un año y 54%, "peor") y al futuro (32,5% cree que "mejorará" dentro de un año y 48,4%, que "empeorará").

En cuanto a los números electorales, de arranque Synopsis hace una pregunta general sobre cambio vs. continuidad, y la cifra a favor de Milei es similar a su aprobación e imagen. El 36% respondió que hoy se inclinaría por "darle continuidad a lo que está ocurriendo en el país" y el 57,7% , en cambio, "buscaría un cambio" . Son cifras que vienen muy estables desde mayo.

Luego, viene la pregunta más clásica de intención de voto por espacio y se da una doble paridad :

1) Primero, quedan pegados La Libertad Avanza y el Peronismo , con menos de un punto de diferencia a favor del oficialismo ( 33,6% a 32,7% ).

2) Luego, cuando a LLA se le suma el PRO (6,4%) sube a 40 puntos; y cuando al PJ se le agrega lo de la Izquierda (6,7%), llega a 39,4.

Más adelante, se hacen dos ensayos de balotaje . En ambos casos, contra rivales del Peronismo. El gobernador Kicillof, ya lanzado para la pelea 2027 ; y el exministro Massa, que también tiene ganas de repetir aunque hoy se mueve con más de sigilo.

Las ventajas que saca el Presidente son apenas más amplias que las que se ven en la disputa por fuerza política. Contra Kicillof, la brecha es de 1,1 punto: 43,1% contra 42%, con 11,9% de "blanco" y 3% de "indecisos". Contra Massa, se amplía un poco: 43,1% contra 38,8%, con 14,3% de "blanco" y 3,8% de "indecisos".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín