Nueva encuesta de la consultora que acertó la sorpresiva PASO 2019: anticipa un balotaje parejísimo entre Milei y Kicillof para 2027

La ventaja de más de 15 puntos que le sacó Alberto Fernández a Mauricio Macri en la PASO 2019 no sólo sentenció una elección que recién iba por su primer capítulo, sino que en paralelo activó una bomba de desprestigio sobre las encuestadoras . La gran mayoría de las consultoras vaticinaba una victoria del peronismo , pero por cuatro puntos en promedio.

Cuando se hizo la autopsia de los pronósticos fallidos apareció un sondeo, dirigido por un economista y analista español vinculado al kirchnerismo , que se había acercado claramente más que el resto. Allí, los medios y el círculo rojo político empezaron a escuchar hablar más seguido de la CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) y de Alfredo Serrano Mancilla .

Luego, para la primera vuelta, CELAG (como el grueso de las consultoras) aseguró que se ampliaría la diferencia, algo que no ocurrió ; pero nadie le pudo quitar la cucarda de las primarias.

Historias al margen, ahora el centro de estudios acaba de publicar un nuevo relevamiento con datos muy polémicos sobre los Milei y números parejísimos para un eventual balotaje presidencial en 2027 entre el libertario y Axel Kicillof, con apenas dos décimas de diferencia.

El trabajo al que accedió Clarín se basó en 2.000 entrevistas presenciales a nivel país , realizadas entre el 30 de septiembre y el 20 de octubre, con un margen de error de +/- 0,9% a +/- 2,1%.

Por sus vínculos con el kirchnerismo a nivel local y, entre otros, el chavismo a nivel regional, no sorprenden las preguntas que hace CELAG en su estudio. Por ejemplo, pregunta si la gestión de Milei puede compararse con la dictadura . Y un 49,8 % responde que "sí" , que ve "similitudes".

Sin embargo, lo interesante, como ocurre con el último trabajo de la consultora que mide para los Kirchner ( Analogías ), es que pese aun contexto crítico en general para el Gobierno, los números de Milei y sobre todo las predicciones electorales lo mantienen en carrera. Es decir, estas encuestadoras claramente cercanas a la oposición, no hablan en ningún caso de partido terminado.

Ejemplos de CELAG : la imagen que le adjudica al actual presidente ( 38,6% positiva y 58,2% negativa ) es similar a las que presenta para Cristina ( + 38% y - 59,8% ) y Axel Kicillof ( + 39% y - 59,1% ).

Claro que a los Milei les reserva otros cuadros más incómodos . Al mencionado de la dictadura, se suma otro que pregunta sobre la honestidad de Karina y la deja mal parada: el 50,2% la considera "una funcionaria corrupta" .

Y cuando se arma un ranking con los peores presidentes desde la vuelta de la democracia, Javier Milei queda primero , incluso superando al peronista Alberto Fernández (segundo) y el radical Fernando de la Rúa (quinto) .

También audita el tema de la comunicación presidencial , preguntando qué sienten los entrevistados cuando lo escuchan hablar al libertario y un 48% responde "vergüenza ajena" .

Respecto a los pronósticos electorales , como se anticipó en el título, por ahora se vislumbra una pelea parejísima y de final abierto entre los dos candidatos de la grieta más instalados y que (al menos por ahora) mejor miden: Milei y Kicillof.

"Si mañana hubiera elecciones presidenciales, ¿usted por quién votaría?", indaga CELAG y ofrece como variantes al presidente, el gobernado y "ninguno". El resultado es 42,7% a 42,5% a favor de Kicillof, con 14,8% de "ninguno".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín