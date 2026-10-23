Inversiones: qué opciones recomiendan los analistas ante la volatilidad global

El mercado de capitales está atravesado por un contexto de incertidumbre global , impulsado por la suba de tasas internacionales y los elevados precios de las materias primas. Este escenario impacta en los mercados emergentes y, en particular, en la Argentina. El riesgo país se ubica en los 704 puntos básicos , en niveles más altos del año. En tanto, las acciones argentinas profundizan la tendencia bajista : el MSCI Merval retrocede 8,5% en el año y los papeles que cotizan en Wall Street acumulan caídas de hasta 39%. A esto se le suman factores domésticos que pesan sobre los precios de los activos, como el estancamiento de la actividad económica y las dudas sobre la continuidad del proyecto económico de cara a las elecciones presidenciales del 2027.

Frente a un contexto internacional desfavorable, los inversores analizan alternativas para resguardar su capital. En ese sentido, los especialistas destacaron las obligaciones negociables en dólares y acciones del sector energético para perfiles con tolerancia al riesgo.

Desde el equipo de Advisory de PUENTE señalaron que, para los inversores que mantienen exposición a activos argentinos, los bonos corporativos en dólares continúan ofreciendo “oportunidades atractivas” debido a que registran menor volatilidad relativa frente a los títulos soberanos. “Luego de la reciente corrección en los mercados de deuda, algunas obligaciones negociables volvieron a presentar rendimientos interesantes, incluso en emisores con fundamentos crediticios sólidos. Actualmente, pueden encontrarse instrumentos con rendimientos en torno al 8% anual en dólares , dependiendo del emisor y del plazo”, explicaron.

No obstante, hicieron hincapié en mantener un “enfoque selectivo” y destacaron el sector energético, “ con preferencia por compañías vinculadas a la producción y exportación de petróleo y gas ”. Y detallaron: “Las perspectivas de crecimiento de la producción, junto con las inversiones destinadas a ampliar la capacidad de transporte y exportación, constituyen factores favorables para el sector”. Igualmente, sugirieron priorizar “emisores con balances sólidos, capacidad de generación de caja y un buen historial de cumplimiento de sus obligaciones”.

En esa línea, Gustavo Araujo, head of Research de Criteria, destacó las ON en moneda extranjera de “empresas de primera línea y elevada calidad crediticia” . Sugirió títulos de TGS (TSC3), Vista (VSCV), Pluspetrol (PLC7), YPF (YMCX) y Pampa Energía (MGCR).

A su vez, consideró los bonos soberanos de menor plazo , tanto en pesos como en dólares, para “acotar la exposición al riesgo de mercado”. “La selectividad y la adecuada relación entre riesgo y retorno resultan centrales”, afirmó.

Desde GMA Capital priorizaron acciones de “compañías con ingresos dolarizados y catalizadores propios, que no dependen del humor del mercado local” . El sector energético es el mejor posicionado por este motivo, sumado al alto precio del petróleo por el conflicto geopolítico en Medio Oriente.

“En todos los casos, el riesgo país elevado, la volatilidad internacional de tasas y la incertidumbre por las elecciones de 2027 condicionan los retornos de corto plazo. Por eso, estas alternativas son más adecuadas para inversores con alta tolerancia al riesgo y una mirada de mediano plazo”, determinaron y sobresalieron cuatro compañías:

Gerónimo Tourné, asesor financiero en Guardian Capital, evaluó que en el plano internacional surgen oportunidades en empresas como Mercado Libre, Uber y Nubank . “Cotizan a valuaciones atractivas mientras que tienen un crecimiento sostenido”, señaló.

Fuente: La Nación