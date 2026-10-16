Novak Djokovic vuelve a jugar en Basilea después de 15 años y busca alcanzar una marca histórica de Roger Federer

Novak Djokovic volverá a disputar el ATP 500 de Basilea después de 15 años. El serbio, de 39 años, recibió una invitación de los organizadores para participar del certamen suizo, que se desarrollará del 26 de octubre al 1° de noviembre. Será su cuarta presentación en un torneo que conquistó en 2009, cuando derrotó en la final a Roger Federer . Esta vez, además de buscar puntos importantes para clasificarse a las ATP Finals de Turín , tendrá la posibilidad de alcanzar una marca histórica de su antiguo rival suizo.

Djokovic acumula 102 títulos en el circuito profesional y, si consigue el trofeo en Basilea, igualará los 103 que obtuvo Federer a lo largo de su carrera . Ambos quedarían en el segundo puesto de la clasificación histórica de campeones de la ATP, por detrás del estadounidense Jimmy Connors , que encabeza la lista con 109 conquistas. La particularidad es que el serbio podría alcanzar esa cifra en la ciudad natal del suizo, a quien venció en la definición de 2009.

El exnúmero uno del mundo disputó por última vez el torneo en 2011 y registra un balance de 12 victorias y apenas dos derrotas en sus tres participaciones anteriores . Su regreso también representa una modificación inesperada de su calendario: después de su eliminación en el Masters 1000 de Shanghai, había anticipado que solo tenía previsto jugar el Masters de París , programado del 2 al 8 de noviembre, antes de las ATP Finals.

La decisión está relacionada con su objetivo de clasificarse por 17ª vez al certamen que reúne a los mejores jugadores de la temporada. Actualmente ocupa el undécimo puesto de la carrera a Turín y necesita finalizar entre los nueve primeros para obtener una plaza, debido a que el italiano Jannik Sinner no volverá a competir en lo que resta de 2026 por una lesión de rodilla. Djokovic ya conquistó siete veces las ATP Finals, un récord absoluto.

El serbio llega después de una gira asiática con resultados dispares. A principios de octubre conquistó en Pekín su primer título de la temporada, el 102° de su trayectoria, tras superar al australiano Alex de Miñaur en la final. Sin embargo, posteriormente quedó eliminado en la segunda rueda de Shanghái frente al polaco Hubert Hurkacz .

En Basilea, Djokovic compartirá el cuadro con otros protagonistas del circuito, entre ellos el canadiense Félix Auger-Aliassime y los estadounidenses Ben Shelton y Taylor Fritz . El torneo, de categoría ATP 500 y disputado sobre canchas duras bajo techo, le ofrecerá una nueva oportunidad de acercarse a Turín y, al mismo tiempo, de igualar una de las marcas más emblemáticas de Federer.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación