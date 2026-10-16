El inesperado ataque de un ministro de Kast contra Javier Milei por la obra pública

SANTIAGO, Chile.– El ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Iván Poduje , lanzó este viernes duras críticas contra Javier Milei por su postura sobre la inversión estatal en infraestructura y llegó incluso a poner en duda la cordura del presidente argentino .

Las declaraciones se produjeron durante su participación en el foro “Conoce a tu ministro”, organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare). Allí, el funcionario del gobierno de José Antonio Kast expuso las claves para recuperar el dinamismo de las obras públicas y repasó la gestión de los gobiernos de la Concertación, la coalición de centroizquierda que gobernó Chile durante dos décadas tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Participamos en el encuentro “Conoce a tu Ministro”, organizado por ICARE, donde conversamos sobre las prioridades del MINVU, los desafíos de la política habitacional y nuestra visión para el desarrollo urbano del país. Tenemos una tarea urgente: avanzar en soluciones para las… pic.twitter.com/oSctqr3LfN

“Cuando hicimos lo que hicimos, entre el presidente (Eduardo) Frei, el presidente (Ricardo) Lagos y la primera mitad del gobierno de la presidenta (Michelle) Bachelet, hubo un plan simple, una visión, herramienta y empuje”, dijo el ministro recordando esas primeras gestiones.

“Pero después hubo un ministro al que no le gustaba la inversión en obra pública y hay ministros de Hacienda que son extremadamente conservadores con inversión, la llaman que es ‘keynesiana’ o no sé qué ‘huifa’ [como sea] y se enredan con eso, que es una tontería”, añadió.

Poduje subrayó la importancia estratégica de la infraestructura como motor de desarrollo y criticó la posición del mandatario argentino sobre la inversión estatal, a lo cual agregó que estaba “cada vez más loco” .

“Usted comprenderá que la inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales que llegan al usuario. Eso moviliza la economía, pero como es inversión y la pone el Estado… es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública: ‘¿Qué obra pública?’ ”, señaló el ministro chileno. Y remató: “Está cada vez más loco, a todo esto ”.

Poduje volvió a aludir a la Argentina al abordar las prevenciones sobre posibles irregularidades en la licitación de grandes obras. “Puede ser que haya corrupción en Argentina, que hay mucha , y puede ser que acá también haya habido, pero no por eso usted va a suspender todo el programa de concesiones”, concluyó.

De esta manera, el ministro defendió la necesidad de recuperar el impulso de la inversión en infraestructura, planteando que las obras públicas cumplen un papel estratégico en el desarrollo económico y que su ejecución no debería quedar limitada por las diferencias ideológicas respecto de la participación del Estado.

Las declaraciones de Poduje se dan en medio de tensiones con la Argentina debido al cuestionamiento que autoridades políticas y militares han hecho sobre la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes y, ahora, por el próximo zarpe de un buque rumbo a las Islas Malvinas .

Fuente: La Nación