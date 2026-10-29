Noelia, pescadera: “En los supermercados te clavan un dineral solo por estar elaborado; en la pescadería de barrio es más barato”

El pescado es uno de los alimentos más versátiles de la cocina: se puede disfrutar en filetes a la plancha, en milanesas, hamburguesas y en muchas otras variantes listas para llevar directo al horno o la sartén. Sin embargo, a la hora de comprar, el precio puede variar mucho según el lugar.

La pescadera española llamada Noelia , más conocida como Noe la peskaera en TikTok, se refirió a esta situación y fue contundente: “En los supermercados te clavan un dineral solo por estar elaborado” .

La mujer defendió los precios y la calidad del pequeño comercio. Según explicó, la comparación de precios no es tan directa como mirar el cartel: un kilo de pescado entero incluye partes que se descartan al limpiarlo, mientras que un kilo de lomos ya limpios tiene más porción aprovechable.

Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) relevó precios de cuatro tipos de pescado en diez cadenas de supermercados. Tras descontar la merma, la investigación encontró que la dorada fileteada en bandeja costaba un 27% más y la lubina, un 45% más que en la sección atendida por personal.

Sin embargo, al comparar cortes equivalentes de merluza y salmón , la diferencia de precio fue mínima. El ahorro, entonces, depende del tipo de pescado y del corte elegido.

A la hora de elegir pescado en el supermercado , hay varios puntos que pueden marcar la diferencia entre una buena compra y una decepción. Más allá de la variedad, la clave está en prestar atención a ciertos detalles que garantizan frescura, seguridad y un precio acorde a lo que realmente vas a consumir.

Uno de los primeros aspectos a mirar es la fecha de vencimiento , sobre todo en las bandejas de pescado fresco o elaborado. Junto a esto, conviene chequear las indicaciones de conservación que figuran en el envase: el producto debe estar bien cerrado, sin roturas ni pérdidas de líquido, y siempre refrigerado a la temperatura indicada.

En el caso del pescado congelado , es fundamental que el paquete esté intacto y no muestre señales de descongelación, como escarcha excesiva o líquido en el interior. Cualquier alteración puede afectar la calidad y la seguridad del alimento.

Fuente: TN