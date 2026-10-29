Myriam Bregman, la Milei del 2027: ¿aliada o un problema para el peronismo K?

Cuando el kirchnerismo de Alberto, Cristina y Massa ya parecía tener el boleto picado para seguir en el poder, tras la derrota electoral en la legislativa 2021, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich arrancaron una carrera descontrolada para ver quién se quedaba con el botín.

El final parecía cantado, pero la PASO detonó una bomba política: el más votado, por arriba de la suma de Bullrich y Larreta, resultó Javier Milei . ¿Qué pasó? Algo que las encuestas venían mostrando, pero que los propios consultores no supieron o no quisieron interpretar.

Pospandemia, el enojo de la opinión pública contra el sistema y la demanda de cambio era tan profunda , que no solo anticipaba el triunfo de Bullrich en la interna; en realidad avisaba que venía algo completamente disruptivo. Y ahí se coló Milei.

"Votá al normal", chicaneaba el PJ , que lo había elegido como rival y hasta financiado creyendo que lo vencería fácil. El "normal" era Massa y perdió por más de 11 puntos.

La gestión de Milei, con un ajuste que el grueso de los argentinos aún sigue padeciendo, generó un rechazo tan grande y potente como el kirchnerismo . Cuando se pregunta por la imagen del Presidente o por su modo de gobernar, el rechazo suele oscilar entre el 55% y 60%, con núcleos duros consolidados: el grueso responde "muy mal" / "muy negativa" / "desapruebo mucho".

Y ese enojo, parecido al que se palpaba con el último gobierno K, también encuentra en los sondeos una figura particular. Se trata de Myriam Bregman, que hace rato viene sorprendiendo con sus números de imagen. Pese a pertenecer a una fuerza poco exitosa en las urnas, la diputada del Frente de Izquierda llega hasta liderar rankings donde la comparan con Milei, Cristina o Kicillof.

El último sondeo de Synopsis es una muestra. Pero su director, el politólogo Lucas Romero , advierte:

"Lo que ocurre acá es que la mayoría de los simpatizantes de las figuras del peronismo hoy simpatizan con Bregman . Y simpatizan con ella, porque es mucho más opositora que los propios dirigentes del PJ. Dice cosas audaces que prenden en ese público. Es lo que pasaba con Milei y Juntos por el Cambio antes de las elecciones del 2023. Milei decía cosas mucho más osadas que los dirigentes de Juntos por el Cambio", compara Romero.

" ¿Pero esto significa que Bregman termina como Milei? Yo creo que no -agrega-, porque el votante peronista es mucho más disciplinado. Y hay una diferencia marcada entre la propuesta económica de peronismo y la de Bregman, cuando no había tanta diferencia entre la propuesta económica de Milei y la de Juntos por el Cambio".

"Por eso -concluye el analista-, los números de intención de voto de la izquierda son buenos, pero apenas arrimando a los dos dígitos. Y todavía no estamos viendo un peronismo organizado . Mi impresión es que los votantes opositores van a ver que el que puede ganar el balotaje es un candidato del peronismo y se van a terminar arrimando ahí".

¿Y qué dice Bregman a todo esto? ¿Puede haber acuerdo táctico con el peronismo K? "En lo personal y político, el crecimiento que venimos viendo en la calle es el resultado de haber estado enfrentando este gobierno desde la hora cero, en las calles y en el Congreso, cuando todos decían que había que esperar", le responde a Clarín .

"Nosotros dialogamos con todos aquellos que quieren luchar en serio. Ahora, los distintos sectores del PJ y particularmente la CGT son cómplices, por acción u omisión. El propio Kicillof no dijo nunca que hay que anular la herencia que va a dejar Milei . ¿Qué acercamiento puede haber? Hablar de un balotaje hoy sería un sinónimo de resignación. No cuenten con la izquierda para eso".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín