Murió Fernando Confessore, el meteorólogo que trabajaba en el canal TN

Este viernes por la madrugada murió el meteorólogo del canal de noticias de TN Fernando Confessore a los 58 años . La noticia fue confirmada temprano por la señal de noticias. De acuerdo con las primeras informaciones, se descompensó esta madrugada en su casa.

Fue a las 6.50 que el canal compartió la información. “La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero nos toca de cerca. Murió hace un rato nuestro compañero Fernando Confessore, el que vos conocés como ‘el del tiempo’. Confe, el que veías todos los días desde hace 30 años en la señal de TN. Esto nos acaba de llegar desde su familia”, dijo al aire Mario Massaccesi .

El meteorólogo trabajaba en la señal desde diciembre de 1995. “Imagínense la cantidad de años compartidos con él en distintos horarios, programas y situaciones. Había trabajado en el Servicio Meteorológico Nacional dos años, del 1992 al 1994″ , contó el conductor.

Luego, Massaccesi agregó: “Más allá de lo que veías en la pantalla, era un hombre que nos enseñó en este último tiempo su amor de años con su esposa, el amor a sus hijos que siempre nos sorprendía. Él era de un perfil personal y familiar muy bajo”.

“Lo vamos a extrañar mucho, estaba siempre trabajando. Era un entrañable compañero, la noticia nos sacude, nos revuelca, nos deja en estado de shock. Esto sucedió esta madrugada. No sabemos mucho más. Nos vamos a reacomodar como podamos. Creo que la mejor forma de honrar a nuestro compañero es poner un adicional para dar lo mejor en nuestro trabajo, que sigue”, siguió. También dijo que Confessore era hincha de Boca. “Era cabrón por momentos porque se enojaba, pero era un compañero que siempre se dedicó a lo suyo, a su trabajo. Estuvo con nosotros y en tu casa, porque lo necesitabas para saber qué hacer día a día”, indicó.

Y cerró: “‘Confe’, en nombre de todo este equipo, un abrazo enorme , lo despedimos con silencio, respeto, cariño, lo vamos a recordar siempre. Y como dijimos antes, tenemos que seguir” .

Fuente: La Nación