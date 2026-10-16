Habló una de las pacientes del ginecólogo denunciado por abuso sexual en Chaco: “Me acariciaba las piernas durante el control”

Jésica es una de las siete mujeres que denunció al ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega en Chaco por presunto abuso y dio detalles de su experiencia en una consulta que tuvo con el médico.

“Yo fui a una consulta y, desde que llegué, él tiró comentarios despectivos hacia las mujeres, me trató de p... en todos los sentidos . Me dijo que era una mentirosa por decirle que solo estaba con una persona ”, relató Jésica en diálogo con Telenoche.

La mujer detalló que fue a su consultorio para pedirle una orden de análisis de sangre para saber si tenía alguna infección, ya que la pareja con la que estaba en ese momento tenía unos síntomas. “También le dije que quería controlarme el DIU y desde ahí comenzó el abuso”, profundizó la víctima.

Al respecto, agregó: “Me hizo pasar a una habitación para que me cambie, me dijo que no me saque la bombacha y, con sus manos, sin ponerse guantes, me corrió bombacha y colocó el transductor de la ecografía dentro de mi vagina sin encender la pantalla”.

“ Me acariciaba las piernas mientras tenía el transductor dentro. Yo no supe que hacer, no me podía mover , pero sabía que todo ese procedimiento estaba mal”, contó Jésica.

Luego, precisó: “Cuando encendió la cámara me dijo que estaba lleno de quistes, que el DIU estaba mal y que tenía que sedarme completa para poder ubicarlo bien. Cuando me hice análisis con otra ginecóloga me dijeron que no era así”.

“Mientras me hacía la ecografía me hablaba de su vida personal. Que él tenía plata y que paseaba a sus mujeres por donde ellas le pedían. Yo no contestaba porque no me importaba. Yo fui por un control”, agregó la mujer.

Finalmente, Jésica mencionó que el médico le dijo: “Las mujeres mienten todo el tiempo, no hay un solo día donde no mientan”.

La primera presentación fue realizada el 23 de septiembre por Karla Herrán, de 26 años, quien había acudido al consultorio por una derivación dermatológica. Según su declaración judicial, el médico desvió la consulta hacia preguntas sobre su vida íntima , le entregó anticonceptivos vencidos y le practicó una ecografía transvaginal sin gel conductor.

La joven describió movimientos intensos y circulares con el transductor que le provocaron un dolor persistente. Su abogado, Hernán Cordón, pidió la detención del ginecólogo en declaraciones al canal regional NG Federal y solicitó que citaran a las profesionales que atendieron a la paciente después de esa consulta.

El 30 de septiembre se sumó el testimonio de Rita P., de 32 años. La mujer denunció que, durante distintas consultas, el médico se había burlado de su contextura física y de su salud mental. Después, según su relato, comenzó a escribirle por Instagram . En el expediente se incorporaron capturas de pantalla y archivos de video en los que, de acuerdo con la denuncia, el profesional le exhibía sus genitales a través de la mensajería privada.

La seguidilla de presentaciones continuó en octubre. El día 1°, Oriana S. A., de 24 años, denunció que durante un control de DIU el médico manipuló el dispositivo con una fuerza que consideró excesiva y le provocó un dolor intenso. También sostuvo que utilizó su propio teléfono celular para filmar una parte de la revisión y aportó ese archivo a la causa.

El 2 de octubre declararon otras dos mujeres. Laura S. W., de 38 años, relató que durante un control de embarazo el ginecólogo prolongó maniobras que le resultaban incómodas, pese a sus pedidos para que se detuviera. Según su testimonio, el profesional le respondió que él decidía cuándo terminaba el estudio.

La mujer también denunció que el médico condicionó el cobro de la consulta al aspecto de sus genitales. “Como es linda tu vagina te cobro cuarenta mil”, habría dicho, de acuerdo con la presentación judicial.

Ese mismo día, Tamara V., de 29 años, denunció hechos que situó en 2021. Según su relato, recibió recetas de óvulos vencidos que le provocaron ardor y sufrió una insistencia injustificada del profesional para que se sometiera a una cesárea.

La última presentación corresponde a Romina C. y está a cargo del fiscal Jorge Cáceres Olivera. La mujer denunció un encuentro privado con Kumiega fuera del consultorio, durante el cual, según su declaración testimonial, el médico avanzó sobre ella pese a su negativa expresa.

De acuerdo con su relato, después del episodio el profesional se despidió con indiferencia y siguió enviándole fotografías de sus viajes y mensajes personales por redes sociales durante meses.

Fuente: TN