Murió atropellado cuando intentaba robar un auto: Detuvieron a un cómplice

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Un hombre de 25 años, señalado como presunto integrante de una banda de delincuentes, murió luego de ser atropellado por un automovilista que habría intentado resistirse a un robo en el oeste del Conurbano bonaerense.

El hecho ocurrió cerca de las 23.10 del jueves, en Sargento Cabral al 2300, casi en el cruce con Eduardo Costa. Según informaron fuentes judiciales, tres hombres armados que se movilizaban en una camioneta Volkswagen Suran gris habrían intentado asaltar a un hombre de 61 años que circulaba en su vehículo.

Al advertir la maniobra, el conductor aceleró y embistió a uno de los presuntos asaltantes. Sus cómplices lo cargaron inmediatamente en la camioneta y escaparon del lugar.

Minutos después, los sospechosos abandonaron al joven herido en una vivienda ubicada en Cochabamba al 1800, esquina Blanco Encalada, donde reside su madre.

Tras un llamado al 911, personal del Comando Patrulla llegó al domicilio y constató que el joven había muerto.

Detuvieron a un presunto cómplice

Mientras avanzaba la investigación, la Policía detuvo a un hombre de 27 años que trabajaba como remisero y que habría sido uno de los integrantes del grupo que trasladó al joven herido.

Ante las autoridades, el sospechoso aseguró que la Volkswagen Suran que utilizaba para trabajar tenía manchas de sangre porque había estado involucrada en un accidente de tránsito.

Los investigadores secuestraron además distintos elementos que podrían estar vinculados con el episodio.

Qué encontraron los peritos

Personal de la Policía Científica inspeccionó el lugar y secuestró una pistola Bersa calibre .22 largo y la culata de un revólver.

La causa quedó a cargo del fiscal Claudio Gabriel Fornaro, de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Los investigadores buscan determinar cómo ocurrió el intento de robo y cuál fue la participación de cada uno de los sospechosos.