Misterio en Corrientes: una maestra rural fue vista por última vez hace 12 días y nadie sabe dónde está

Una maestra de 52 años que salió de su casa hace 12 días para ir a trabajar a una escuela rural de la provincia de Corrientes es intensamente buscada con un megaoperativo policial. Por el momento hay dos personas detenidas , que podrían haber tenido contacto con ella en este tiempo.

La mujer buscada es Nancy Estela Godoy , maestra y directora suplente de la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Fue vista por última vez el 6 de octubre , cuando la pasaron a buscar para ir a cumplir sus labores docentes.

A partir de ahí, tuvo un último contacto con uno de sus hijos, Sebastián, al día siguiente a través de WhatsApp en el que confirmó que había llegado bien a su lugar de trabajo, tras un viaje que incluye horas en camioneta y a caballo . Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener noticias directas de ella .

Su familia la esperaba de regreso en Esquina el fin de semana pasado , pero como en la zona hubo una tormenta fuerte y eso suele provocar que los caminos de tierra se vuelvan intransitables, pensaron que Godoy se quedaría en la escuela y regresaría a su casa esta semana. Pero eso no ocurrió, y como la señal de telefonía no es buena, tampoco pudieron establecer contacto.

Y las alarmas se encendieron cuando la mujer que traslada a Godoy a caballo entre la escuela y el puesto de estancia más cercano cada vez que la maestra regresa a su casa envió un mensaje diciendo que en el colegio no había nadie .

En una segunda visita, la mujer comprobó que en el lugar estaba todo dispuesto como si la docente no hubiera salido de regreso . Incluso envió un video a la familia de Godoy para corroborar lo que decía.

Tras varios días sin novedades, la familia presentó la denuncia el jueves 15 de octubre. Esa misma noche, Adán -otro de los hijos de la maestra- acompañó a los efectivos policiales hasta el establecimiento, al que llegaron cerca de la medianoche, y no encontraron rastros de Godoy.

En cuanto a las hipótesis del caso, el entorno familiar descarta que se trate de una desorientación o extravío voluntario. Allegados a Godoy señalaron la posibilidad de que la mujer haya sido trasladada mediante un engaño hacia un establecimiento rural bajo el pretexto de un posterior traslado hacia la ciudad de Esquina.

"Nancy no iba a salir porque tiene que atravesar un bañado y para eso necesita un caballo, y no lo tiene. La gente de una estancia cercana la iba a buscar a caballo, y después hacía otra parte del viaje en camioneta (...) Nancy no iba a salir de ahí si no era con alguien muy conocido de ella ", dijo Alejandra, nuera de la mujer, entrevistada por el canal TN.

" Quizás alguien la engañó y la pasó a buscar diciéndole que la estaban esperando con el auto y que la iban a llevar. Pero Nancy no iba a salir sola de ahí, eso es imposible ", agregó la mujer.

Hasta el momento hay dos personas detenidas , que serían las últimas en haberla visto. También se realizaron allanamientos en las casas de otras personas relacionadas con la situación.

La policía provincial lanzó un gran operativo de búsqueda en el terreno para dar con la docente, que incluye tareas de rastrillaje que se focalizan en terrenos de malezales, montes y caminos de difícil transitabilidad.

El despliegue incluye a más de 80 efectivos pertenecientes a diversas dependencias —como la Policía Rural y Ecológica (PRIAR), el Grupo Táctico de Operaciones de Goya y Bomberos Voluntarios—, apoyados por 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros adiestrados para la búsqueda de personas.

La causa se encuentra a cargo de la Comisaría de Distrito Pueblo Libertador y de la fiscalía de la jurisdicción.

Fuente: Clarín