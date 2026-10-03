Miles de fieles se acercan a la Basílica de Luján mientras la imagen de la Virgen continúa su recorrido por la provincia

Nelson Castro vivió un momento de profunda emoción durante la peregrinación a la Basílica de Luján . El

Mientras avanzaba entre la multitud, decenas de personas se acercaron para saludarlo. Hubo abrazos, pedidos de fotos y palabras de afecto . Algunos peregrinos también se emocionaron al encontrarse con él y terminaron llorando a su lado.

La Imagen Cabecera de la Virgen de Luján comenzó el segundo tramo de la peregrinación y avanza hacia Moreno, después de haber llegado cerca de las 17 a Merlo.

La próxima parada prevista en el recorrido es la Plaza Buján , donde se espera su paso alrededor de las 18.30. Desde allí continuará hacia La Reja y luego General Rodríguez.

En esta segunda posta, la imagen es trasladada por empleados municipales de Lomas de Zamora. El recorrido continuará durante toda la noche y la madrugada hasta llegar a la Basílica de Luján este domingo.

El periodista Julio Bazán protagonizó este sábado uno de los momentos más emotivos de la cobertura de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján . Mientras transmitía en vivo para TN desde Merlo, el

“ ¿Me dejás un poquito a mí? ”, preguntó mientras caminaba junto al grupo que llevaba la imagen. Apenas recibió el lugar, tomó uno de los extremos de la estructura y siguió avanzando.

Mientras la columna principal continúa su recorrido por el oeste del conurbano bonaerense, el Santuario de Luján inició la transmisión oficial desde la Plaza General Belgrano.

A las 17 se celebrará una nueva misa frente a la Basílica y durante la tarde, la noche y la madrugada habrá distintas celebraciones para recibir a los fieles que completen los cerca de 60 kilómetros de recorrido.

La misa central será este domingo a las 7, minutos después de la llegada prevista de la Imagen Peregrina.

La Imagen Peregrina de la Virgen de Luján continúa este sábado su recorrido hacia la Basílica junto a la columna principal de fieles. De acuerdo con el cronograma oficial, alrededor de las 15 atravesó la Plaza de Ituzaingó .

La imagen partió a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y encabeza un recorrido de cerca de 60 kilómetros .

La llegada a la Plaza Manuel Belgrano , frente a la Basílica de Luján, está prevista para este domingo a las 6.45. Quince minutos después, a las 7, comenzará la misa central de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján.

La misa central se celebrará mañana a las 7. Se prevé que para entonces haya llegado la mayor parte de los peregrinos, tras una jornada atravesada por la lluvia y las bajas temperaturas.

Durante las primeras horas, grupos de fieles se concentraron alrededor del templo de San Cayetano con pilotos, paraguas y ropa impermeable. Aunque el temporal complicó el comienzo del recorrido, la marcha continuó durante la madrugada.

A las 10, la imagen de la Virgen de Luján partió desde la Iglesia de San Cayetano hacia la Basílica de Luján, rodeado de miles de fieles. “Voy con el mejor ánimo de todos y con toda la fe que hay para poder salir adelante”, declaró uno de los fieles.

Sin saber una hora exacta de llegada, la gente se turna para sostener la imagen religiosa, bajo una lluvia copiosa que, se estima, durará toda la mañana.

La 52° Peregrinación Juvenil a Luján recorre unos 60 kilómetros y, según estimaciones, podría superar el millón de fieles.

La mayor parte del trayecto se realiza por la Ruta Nacional 7 , que durante el operativo se transforma en una senda peatonal para facilitar el desplazamiento de la multitud. Para garantizar la seguridad de los peregrinos, la circulación vehicular permanecerá interrumpida en el tramo principal durante todo el operativo.

La logística de seguridad y atención de emergencias será coordinada desde un Centro de Operaciones instalado en la Universidad Nacional de Luján .

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido atraviesa siete municipios del oeste del conurbano: Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez , antes de llegar a Luján.

En el tramo final, el acceso a la Basílica de Luján se realiza por calle 9 de Julio.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aseguró que la visita del papa León XIV del 8 al 11 de noviembr e impulsó a muchos fieles a participar de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján .

“ Este año la presencia del santo padre en noviembre impulsa a muchos a salir , porque creo que todos estamos entusiasmados con su visita”, sostuvo García Cuerva.

Consultado sobre el escenario que encontrará León XIV durante su visita a la Argentina , el arzobispo señaló que descubrirá a “ un pueblo esperanzado, con ganas de salir adelante y que no baja los brazos”, pero al mismo tiempo le dice “basta a la intolerancia, la discriminación y el rechazo hacia quienes piensan diferente”.

Trenes Argentinos informó que el tren Sarmiento tendrá servicios especiales este fin de semana con motivo de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján. Durante el sábado 3 y el domingo 4 de octubre , habrá refuerzos en el ramal Moreno-Mercedes .

Los servicios adicionales conectarán las estaciones Moreno y Luján. Además, durante la madrugada del domingo se sumará un servicio eléctrico especial hacia Liniers para facilitar el regreso de los peregrinos.

Trenes de Moreno a Luján Los servicios especiales saldrán en los siguientes horarios:

4:30 - 5:30 - 7:00 - 7:50 - 9:36 - 10:21 - 12:13 - 13:13 - 14:43 - 15:48 - 17:31 - 18:08 - 19:59 - 20:58 - 22:46 - 23:43

Trenes de Luján a Moreno En el sentido contrario, los horarios serán:

5:54 - 6:54 - 8:24 - 9:14 - 11:00 - 11:45 - 13:37 - 14:37 - 16:07 - 17:12 - 18:55 - 19:32 - 21:23 - 22:22

Fuente: TN