Milei viaja a España para apoyar a la ultraderecha, pero analistas advierten que podría jugarle en contra

MADRID.- Javier Milei se subirá a un avión este lunes para pisar territorio español por tercera vez en 2026. Aunque esta vez será especial: el Presidente llegará a una España movilizada por la campaña electoral que, el próximo 29 de noviembre, definirá si Pedro Sánchez continúa al frente de La Moncloa. Oficialmente, Milei disertará el miércoles 21 en el foro Nuevo Economía, pero su llegada a Madrid será, sobre todo, un espaldarazo para la ultraderecha española .

Fiel a su estilo, Milei no pasará desapercibido en la campaña electoral, tanto para sus aliados como para el Partido Socialista (PSOE), que fue el blanco elegido por el libertario en cada uno de sus viajes para sus constantes enfrentamientos. El Presidente confía en que su foto con Santiago Abascal , el líder de Vox, sea un granito de arena que ayude a sostener el crecimiento de esa fuerza y que, probablemente, logre formar parte del próximo gobierno español en alianza con el Partido Popular (PP).

Todavía sin agenda oficial , todas las fuentes argentinas y españolas consultadas descuentan un encuentro con Abascal, a quien Milei considera un amigo. Fuentes oficiales indicaron, además, que es probable una reunión privada con Isabel Díaz Ayuso , presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del PP en esta capital.

No hay señales de que Milei pueda reunirse con Alberto Núñez Feijóo , líder del PP y máximo candidato en las próximas elecciones. De hecho, ni siquiera se conocen.

Los analistas consultados por LA NACION coinciden en que la irrupción de Milei tendrá impacto en la campaña electoral española, pero alertan sobre un posible efecto adverso . “El viaje de Milei impacta sobre todo en el voto progresista que le teme a un gobierno de extrema derecha. La foto de Abascal con Milei será otra señal de alarma que los movilizará. Si yo fuese Abascal, le diría a Milei: ‘Te espero el 30 de noviembre encantado, pero ahora quédate en Buenos Aires’”, explica Gabriela Ortega Jarrín , doctora en Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y experta en campañas electorales.

César Calderón , director de la consultora Red Lines, está convencido de que la llegada de Milei en este momento es “un regalo” para Sánchez . “Al PSOE le regalan un enemigo exterior con motosierra . Cada foto de Milei con Abascal es un spot gratuito para Sánchez. Le permite decir: esto es lo que viene. Además, la injerencia extranjera en campaña tiende a provocar rechazo aquí, incluso entre votantes que no sienten ninguna simpatía por Sánchez”, asegura.

Sánchez tomó nota de la llegada de Milei. “Entre las tijeras de Feijóo y la motosierra del amigo de Milei, Abascal, si llegan al gobierno firmarían el acta de defunción del Estado de bienestar . Mi compromiso: cuatro años más de avances sociales y cero recortes”, escribió el viernes el presidente español en su cuenta de la red socia X. Milei mantiene un histórico enfrentamiento con Sánchez desde su primera visita a España, por eso, ninguno de sus viajes fue organizado como visita de Estado.

La amistad con Abascal se gestó mucho antes de que Milei sea presidente, de la mano de dos disidentes. Hicieron la presentación el concejal madrileño Javier Ortega Smith (cuya madre es argentina) y Victoria Villarruel , quiénes ya mantenían relación profesional por su militancia para defender la actuación de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar.

“Conocí a Milei gracias a Victoria Villarruel, que gestionó su invitación para que viniera a uno de los primeros actos de Vox en Madrid. Todavía no era conocido. Ella fue la que me propuso que presentásemos a Milei al partido y así apareció en nuestras campañas, en nuestros actos, y eso le sirvió también para darse publicidad”, recuerda Ortega Smith en una breve entrevista con LA NACION. Como Villarruel, él también rompió su relación con Vox por diferencias con Abascal.

Desde ese momento, Abascal y Milei forjaron una relación que el Presidente califica como de “amistad”. Vox lo invitó a sus actos en Madrid y, desde esa tribuna, Milei lanzó en 2024 los dardos más filosos contra Sánchez, que costaron una inédita crisis diplomática entre ambos países cuando tildó de corrupta a la primera dama española, Begoña Gómez. Abascal suele ser la primera visita que Milei recibe en el hotel apenas pisa Madrid.

Milei despegará el lunes desde Buenos Aires, pero su agenda todavía no se hizo pública. La invitación oficial detalla que Milei dará una conferencia en el foro Nueva Economía, un espacio que organiza exposiciones de ministros, expresidentes y otros dirigentes políticos iberoamericanos. Será una clase de economía, pero el Presidente tendrá la nueva realidad española frente a sus ojos: el evento se desarrollará en el Casino de Madrid, justo frente a la Puerta del Sol , donde miles de jóvenes permanecen en un acampe desde hace un mes como parte de un reclamo por las políticas de vivienda que motivaron la convocatoria anticipada de elecciones. Abascal y Ayuso ya se refirieron de manera despectiva sobre estos reclamos.

Milei tendrá un encuentro público con el académico Jesús Huerta de Soto , uno de los referentes de la Escuela Austríaca de Economía, que es considerado un maestro por el libertario. El evento se realizará en la universidad Rey Juan Carlos, donde el español imparte su maestría sobre esta doctrina económica, informaron fuentes oficiales.

Fuente: La Nación