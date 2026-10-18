El Reino Unido analiza bloquear el ingreso argentino a la OCDE y el Tipat, y Chile avanza con la ruta naviera a Malvinas

El Reino Unido analiza oponerse a la incorporación de la Argentina a bloques comerciales y organismos internacionales como respuesta a la avanzada legal del Gobierno contra la explotación del proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur. Las sanciones, que por ahora se estudian en el parlamento británico, apuntan a impedir el ingreso de la Argentina a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y al Tipat (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico)

Si bien en 2017 el Reino Unido se mostró de acuerdo con el ingreso de Argentina a la OCDE, hoy estudia cambiar esa posición llamando a la Argentina “socio no confiable” , debido a las sanciones que el gobierno de Javier Milei anunció para las empresas −y sus directivos− que activan la explotación petrolera en Sea Lion.

Esta semana se conoció que representantes del Foreign Office señalaron que el comportamiento de Buenos Aires “plantea interrogantes muy serios sobre su confiabilidad como socio”, advirtiendo que la postura argentina podría influir en el respaldo británico a su integración en organismos y bloques internacionales, y pusieron a la OCDE como ejemplo.

Sobre el fin de la semana, la diputada conservadora Wendy Morton , que integra un bloque que se muestra activo con propuestas para frenar la arremetida diplomática de Argentina, solicitó al gobierno laborista de Andy Burnham que “se prepare para oponerse a la solicitud argentina para ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, si continúan las amenazas sobre las islas”.

El desarrollo comercial del Pacífico creció cuantiosamente en los últimos años y los miembros estables se comportan de manera celosa antes de incorporar un nuevo socio. El tratado reúne a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el Reino Unido . Vale aclarar que los británicos son el único país que se ha incorporado desde su creación.

Para ingresar al Tratado del pacifico se abre una negociación de adhesión dependiendo de los recaudos exigidos por un Grupo de Trabajo que hoy preside Chile. Por ejemplo, Uruguay está esperando su ingreso desde diciembre de 2022 y aún no lo consiguió, pero la fortaleza del Reino Unido se basa en que, según el estatuto fundacional del Tratado, cualquier país miembro puede vetar una solicitud para nuevos ingresos. De ese punto es que los conservadores le solicitaron a su gobierno que se haga fuerte en la negociación impidiendo el ingreso de Argentina.

La Cancillería argentina tiene datos oficiales que indican que las exportaciones del país a los miembros del bloque superaron los 16.000 millones de dólares en 2025. Argentina puede comerciar con ellos, pero el problema es que al no ser miembro del tratado los países que exportan se pierden de contar con los beneficios arancelarios. El año pasado hubo debate en el seno del Mercosur porque Brasil se quejó de que las candidaturas de Argentina y de Uruguay se presenten individualmente, separándose del espíritu colaborador del bloque regional.

También el canciller británico, Ed Miliband , repudió los intentos de la Argentina de disuadir a empresas y personas que realizan lo que consideró una actividad comercial legítima. “Lo que están haciendo es inaceptable”, afirmó. Todo parece indicar que los británicos sintieron que las primeras medidas diplomáticas adoptadas por la Argentina lastimaron la seguridad jurídica del proyecto Sea Lion.

Este es uno de los frentes que se le abren a la Argentina como respuesta británica a las sanciones anunciadas para aislar a los inversores petroleros, además de sus presentaciones en tribunales internacionales, como la realizada al Tribunal del Mar, en Hamburgo.

El otro posible conflicto es más cercano y se observa en el sur de Chile. Ayer, con la presencia en Punta Arenas del embajador británico, David Concard , prácticamente se oficializó la ruta naviera Punta Arenas-Puerto Argentino , con la que Chile abastecerá comercialmente a los isleños: promete llevarles desde insumos de obra y alimentos bajo cadena de frío hasta maquinaria pesada y vehículos. Elementos necesarios para la expansión del proyecto petrolero.

Esta semana, el canciller Pablo Quirno señaló que Chile y la Argentina mantenían conversaciones para evitar que hubiera “colaboración logística con las actividades de explotación de los recursos naturales en el archipiélago”. “Hay sectores que quieren hacernos pelear con Chile”, agregó.

Sin embargo, la empresa Easter Island Naviera publicó el tarifario oficial con el que operará el buque mercante de bandera chilena Danstar a través del Estrecho de Magallanes. Lo hizo en el propio portal de la Falkland Islands Development Corporation, la organización isleña encargada de todos los negocios locales.

En Chile, por ahora, sostienen que nada cambió y que la primera semana de diciembre zarpará el primer buque hacia las Islas.

Fuente: La Nación