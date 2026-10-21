Milei se juega en Bariloche su primer test rumbo a 2027

Una elección municipal que desde Buenos Aires parece menor está en el foco político de la Casa Rosada. El domingo 1° de noviembre , los vecinos de San Carlos de Bariloche votarán a los 15 convencionales que deberán reformar la Carta Orgánica de la ciudad, un debate que suena a poco fuera de la Patagonia.

Pero en La Libertad Avanza lo ven distinto: entienden que el comicio será un laboratorio para las elecciones de 2027 . Si logran un buen resultado con su propia marca y contra el oficialismo local, sostienen, tendrán un punto de partida para definir su estrategia electoral del año que viene.

La elección coincide con el dilema que divide a la mesa política del Gobierno: si conviene dar la pelea en provincias administradas por gobernadores aliados o es preferible no competir contra ellos y asegurarse los votos de los legisladores que les responden en el Congreso, por ejemplo para suspender las PASO .

En ese sentido, la elección de Bariloche tiene un costo bajo para la Rosada. Es que el mandatario rionegrino es Alberto Weretilneck , un aliado -integró la comitiva que acompañó a Javier Milei al Argentina Week en París - que no tiene ni senadores ni diputados nacionales propios.

De imponerse -o incluso quedar segundos pero bastante cerca- los mileístas se envalotonarían e irían directamente por la disputa de Río Negro . La elección provincial se prevé en mayo. Weretilneck no anunció aún si buscará un nuevo mandato o elegirá un delfín.

La Libertad Avanza hasta ahora nunca dio pelea en una elección provincial o municipal rionegrina. En la nacional del año pasado, en la categoría de diputados la fuerza mileísta se impuso.

En la de senadores quedó segunda, pero de primera candidata llevaba a Lorena Villaverde , acusada de presuntos vínculos con el narco . Ese resultado colocó a Río Negro como “ganable” para la Casa Rosada , más porque la fuerza de Weretilneck quedó tercera.

Villaverde fue electa por la segunda minoría, pero debió renunciar a su banca porque el Senado se abroqueló en impedirle el ingreso. La reemplazó Enzo Fullone , hoy principal cara de La Libertad Avanza en Río Negro. Fue el armador para la elección de Bariloche y hoy está al frente de esa campaña.

A la Casa Rosada le transmitió que se puede ganar en Bariloche. Compiten como “La Libertad Avanza Bariloche” con color violeta y el águila, la identidad visual y simbólica del espacio que lideran los hermanos Javier y Karina Milei .

Fullone se entusiasma con, en caso de un buen resultado, poder anunciar la misma noche del domingo 1° su candidatura a gobernador . Sabe que un mal resultado le jugará en contra a sus aspiraciones.

El empresario y diputado de LLA Aníbal Tortoriello también juega a quedarse con la candidatura a gobernador , aunque proviene del PRO y no es violeta puro.

El influencer y estratega digital Iñaki Gutiérrez , muy cercano a Javier Milei , ya estuvo el mes pasado en Bariloche. Volverá de la mano de Fullone en breve para manejar la campaña digital en los últimos días de la campaña.

El propio Fullone -es de la ciudad de General Roca - viajará este jueves a Bariloche y se instalará allá hasta el día de la elección: supervisará la campaña y el sistema de fiscalización.

Ni el peronismo ni la fuerza que conduce Weretilneck - Juntos Somos Río Negro - van a la elección con sus nombres tradicionales.

Para esta elección, Weretilneck se alió al intendente de Bariloche Walter Cortés , un sindicalista del gremio mercantil que se quedó con la intendencia en 2023 de forma inesperada. Con su espacio municipal buscaba sumar un concejal más y terminaron ganando, en una elección marcada por la enorme dispersión: compitieron 11 listas .

Por su peso electoral -es la ciudad más poblada de la provincia- Bariloche es una ciudad que Weretilneck no podía descuidar , de ahí su alianza con Cortés, de quien en el propio peronismo dicen que mide bien entre los vecinos. De unos 200.000 habitantes, cerca de 115.000 están empadronados.

Aunque hay varias listas con peronistas, los principales sectores del PJ rionegrino -los hermanos Martín y María Emilia Soria , La Cámpora y el kirchnerismo- van aliados como “ Fuerza Bariloche ”. María Emilia Soria, intendenta de General Roca y candidata a gobernadora el año que viene, estuvo en Bariloche por la elección de convencionales.

El intendente Walter Cortés se muestra confiado en que ganarán. Espera quedarse con 8 de los 15 convencionales que se eligen para poder reformar la Carta Orgánica sin tener que entrar en demasiadas negociaciones.

Su propuesta es establecer en la Carta Orgánica que el 40% de los ingresos municipales se destinen a obra pública . También achicar de 11 a 7 la cantidad de concejales. “El Consejo Deliberante se lleva $3.500 millones por año ”, dijo a Clarín Cortés.

Otra reforma que quiere introducir es que el municipio pueda llamar a hasta dos plebiscitos por año. Quiere que los vecinos opinen, por ejemplo, en cuestiones clave como la concesión del cerro Catedral . En la anterior gestión a la de él se concesionó por 50 años y sin que los vecinos opinaran.

Del lado de Weretilneck -en la noche de este martes llegó a Bariloche- descartan que La Libertad Avanza pueda ganar. Sostienen que en la pelea por la gobernación del año que viene el verdadero rival del mandatario será el peronismo, y que los libertarios no tienen cómo hacer campaña en la provincia por “el estado de las rutas nacionales y el abandono del PAMI ”. “Y ni hablemos de la situación económica”, agregan.

En el peronismo rionegrino observan que para La Libertad Avanza la elección es muy importante. “Ven a Bariloche como una vidriera nacional y no quieren quedar terceros ”, dice un referente provincial.

Fuente: Clarín