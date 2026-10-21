La suspensión de las PASO: el optimismo del Gobierno, la división de la oposición y el guiño de los gobernadores radicales

Mientras en el Gobierno aseguran que son "muy altas" las posibilidades de llegar a un acuerdo con los aliados para avanzar con la reforma electoral, desde la oposición repiten que "está muy verde" la negociación por la suspensión de las PASO . Pero lo concreto es que el tiempo corre y el proyecto del oficialismo está bloqueado en el Senado.

El tema volvió a ser parte de la agenda de la Mesa Política, que se reunió este martes para evaluar el escenario. Diego Santilli trató de llevar confianza a Karina Milei , pero Patricia Bullrich aún no tiene una estimación de qué senadores podrían acompañar la reforma e insistió con que depende de un acuerdo político.

Por eso, el jefe de Gabinete busca avanzar en las negociaciones con los gobernadores, sobre todo los cinco del radicalismo , ya que ese espacio tiene 10 senadores que pueden ser clave para definir la discusión. Pero en la UCR hay diferencias de matices y de estrategias de cara a las elecciones del próximo año.

El mendocino Alfredo Cornejo apuesta a construir un candidato que lo suceda en el gobierno provincial para que compita con el diputado Luis Petri , quien es el nombre que -por ahora- mantiene La Libertad Avanza. Esa discusión impide terminar de cerrar el acuerdo entre la UCR y la Casa Rosada.

Cornejo, quien no puede ser reelecto, se mostró más a favor de mantener algún sistema de competencia electoral. Una posibilidad sería un mecanismo propuesto por el senador radical Eduardo Vischi, que plantea que las primarias dejen de ser obligatorias y los partidos que no tengan interna sean eximidos de competir . No obstante, el mendocino deja abierta la puerta para la suspensión de las primarias

Por su parte, el jujeño Carlos Sadir opinó en su momento que no está el número en el Congreso para eliminar las primeras, pero estimó que se podría avanzar en la suspensión . El gobernador le hizo un guiño al Gobierno la semana pasada al restarle quórum a la sesión convocada por la oposición para derogar el DNU 70/23, que modifica más de 70 leyes.

Algo similar ocurrió con el santafesino Maximiliano Pullaro , quien le dio una mano al oficialismo para bloquear el intento del peronismo por voltear el megadecreto de Javier Milei . El gobernador ya se había expresado a favor de la suspensión de las primarias.

En tanto, el correntino Juan Pablo Valdés acompaña la eliminación de las PASO, pero la falta de definición de un acuerdo político tensa la relación con el Gobierno y el propio mandatario provincial advirtió sobre las posibles consecuencias de las demoras.

El chaqueño Leandro Zdero ya tiene un acuerdo electoral con La Libertad Avanza y consiguió la eliminación de las primarias provinciales por lo que acompañará la idea del Gobierno nacional.

Pero cuando Patricia Bullrich enfatiza que la reforma electoral depende de acuerdos políticos tiene que ver, entre otros temas, en cómo se posicionará el oficialismo en los distritos controlados por los aliados. Principalmente, si presentará candidatos competitivos o no en las provincias controladas por el radicalismo.

La intención de la UCR es proteger las provincias gobernadas por representantes de ese espacio y un dato a tener en cuenta es que de las 5 provincias que controla, tres renovarán sus bancas del Senado por la mayoría : Santa Fe, Corrientes y Mendoza.

Más allá de la posición del radicalismo, tanto Santilli como Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo "Lule" Menem coinciden en que tienen los números para avanzar con la reforma en el Congreso.

Sin embargo, el debate no avanza ni en el tratamiento en comisión del Senado. "No existe un gran acuerdo, ni siquiera es acuerdo provincia por provincia, es la agenda" , sintetizaron desde el oficialismo para tratar de restarle dramatismo a la falta de definición de las negociaciones.

Sin embargo, los tiempos se le acortan al Gobierno, que entiende que hay plazo hasta febrero , como ocurrió el año pasado cuando se suspendieron para las legislativas . Aunque Bullrich insiste que lo mejor sería en diciembre y desde el PRO entienden que es un tema que debería ser tratado antes del 30 de noviembre cuando finalizan las sesiones ordinarias.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín