Milei hizo el “six seven” en el balcón de la Rosada: cuál es el origen del meme

El presidente Javier Milei en la mañana del lunes salió al balcón de la Casa Rosada con parte de su Gabinete, luego de las clásicas reuniones de equipo que realiza para coordinar la gestión de gobierno y en su saludo hizo el conocido gesto “six seven”, que se popularizó en redes sociales.

Visiblemente contento, el mandatario se dejó ver en el balcón, junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , el canciller Pablo Quirno , la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei , y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , entre otros.

El Presidente, a media mañana, salió a al balcón y movió sus manos imitando el saludo “six seven” ante un grupo de estudiantes , que lo vivaban desde la Plaza de Mayo.

Para sintonizar con sus jóvenes destinatarios, Milei les hizo el gesto que es popular hace tiempo y que se originó en una canción estadounidense.

Luego, entre risas, Milei saludó con la mano y posteriormente se la llevó al pecho, en señal de afecto con los jóvenes de la plaza. La salida duró un par de minutos y luego se despidió e ingresó al edificio junto a su equipo de trabajo.

La expresión six seven no tiene una definición precisa, aunque se utiliza generalmente como un sinónimo de “regular” o “más o menos” y va a acompañado de un ademán con las manos en las que se usan las palmas hacia arriba y se mueven intercaladas.

Se trata de una gesto que no va necesariamente acompañado de palabras, y en el uso puntual que hizo Javier Milei se podía interpretar a la distancia.

El meme se volvió viral rápidamente y proviene de una canción estrenada a comienzos de diciembre del año pasado, que repite de forma continua: “ 6-7, I just bipped right on the highway” .

“ Six seven ” comenzó siendo una expresión utilizada por niños y jóvenes en Estados Unidos, pero el meme fue tan viralizado que trascendió fronteras y hoy se utiliza en todo el mundo, mayormente en ese grupo etario.

Dado que “six seven” no tiene una definición específica, la utilidad también es laxa, y se dice en cualquier momento y para prácticamente cualquier ocasión .

“Six seven ” podría tener un significado parecido a la valoración de algo ni muy bueno ni muy malo . Independientemente de su significado, el número combinado ya es la frase de cabecera de los niños y adolescentes de todo el mundo, y una vez pronunciada, naturalmente, genera la complicidad y picardía entre quienes la dicen y quienes la escuchan.

Fuente: La Nación