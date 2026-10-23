Milei habló tras el sobreseimiento por la causa $LIBRA: “¿Quién me compensa por un año y ocho meses de mentiras?”

El presidente Javier Milei se expresó este viernes tras su sobreseimiento y el de su hermana y secretaria general de la Presidencia , Karina Milei, en la causa $LIBRA, y apuntó a una “operación política y mediática” para “dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas” .

“¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi nombre y honor?“, arremetió.

La noticia se conoció por la tarde tarde luego de que el magistrado concluyera que los sucesos denunciados “no encuadran en una figura legal” como presunta estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública . En lo sustancial, concordó con el fiscal Eduardo Taiano , quien había presentado el pedido de sobreseimiento.

Martínez de Giorgi sobreseyó al Presidente, a Karina Milei y todos los demás protagonistas del caso.

“La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas. Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre”, expresó.

Durante la tarde de este viernes, diversos referentes de la oposición se pronunciaron en contra de la decisión del juez , que sobreseyó al mandatario con medidas de prueba que no se completaron, sin llamar a indagatoria a los acusados y con los inversores afectados apartados como querellantes.

Luego, el Presidente apuntó contra los medios de comunicación y, en particular, contra el Grupo LA NACION y los periodistas Hugo Alconada Mon y Carlos Pagni . “Esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al Gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos”, detalló.

Y continuó: “A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez , Natalia Volosín , ( Luis ) Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema: ¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron? La verdad siempre termina imponiéndose".

Karina Milei también tuiteó sobre la resolución judicial: “La verdad siempre triunfa! Fueron casi dos años de injurias y mentiras que intentaron dañar nuestro buen nombre y honor. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz ”. A continuación citó el versículo Juan 8:32 del Nuevo Testamento : “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.

Luego, la Oficina del Presidente compartió un comunicado sobre la decisión de la Justicia, donde expresó que la resolución terminó con un “triste circo mediático que duró un año, ocho meses y nueve días”.

“El único fin de esta causa era dañar la imagen del Presidente de la Nación en un año electoral, y manchar su buen nombre y honor”, señaló el Gobierno.

La Oficina señaló que la resolución fue de una “Justicia independiente con una masiva presión mediática en contra” que “falló en favor del acusado y lo encontró inocente”.

“Por primera vez en la historia, se investigó a un Presidente de la Nación con total libertad, resultando en una absoluta prueba de su inocencia , demostrando el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y del Poder Judicial”, continuó.

Y cerró con un cuestionamiento. “La pregunta que queda es ahora: ¿quién se hace cargo de haber gastado los recursos de los argentinos y el tiempo del Presidente de la Nación en un fallido intento de golpe institucional? “, cuestionó.

La causa se originó a partir de la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte de Milei en febrero de 2025. Tras una fuerte suba y posterior derrumbe del activo, la Justicia investigó si hubo una maniobra que perjudicó a inversores.

Fuente: La Nación