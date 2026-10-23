Las reacciones al sobreseimiento de los Milei en la causa $LIBRA: del insulto de Santiago Caputo a las críticas de la oposición

El arco político opositor mostró este viernes su repudio ante el sobreseimiento de los hermanos Javier y Karina Milei y los demás protagonistas del caso $LIBRA . Mientras que funcionarios del Gobierno celebraron la decisión judicial, referentes del peronismo, la UCR y otros partidos se mostraron reacios a la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi .

El asesor presidencial Santiago Caputo fue de los primeros en hablar de la resolución y celebrarla con un insulto. “Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente. Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre”, expresó, no sin exabruptos.

El pedido de sobreseimiento había sido presentado por el fiscal Eduardo Taiano . La resolución de 60 carillas vio como beneficiarios también al empresario estadounidense Hayden Mark Davis ; al lobista Mauricio Gaspar Novelli ; a su hermana María Pía y a su madre Alicia Rafaele , y a su socio Manuel Terrones Godoy . También al exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Daniel Morales; al responsable de Kip Protocol, Julian Peh, y los intermediarios Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

El juez concluyó que “los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal” , como una presunta estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública y aclaró que la formación del proceso “no afecta el buen nombre y honor” de los imputados , a los que no había citado a indagatoria.

En paralelo, pocas horas después, La Cámpora hizo una publicación donde habló del sobreseimiento de los Milei y del cierre de la causa contra el expresidenta Mauricio Macri , Luis Caputo y Federico Sturzenegger por el crédito de US$57.100 millones del FMI.

“En la misma semana, la Justicia argentina sobreseyó a Milei en la causa $LIBRA, le cerró la causa a Macri, Caputo y Sturzenegger por la deuda con el FMI e inició una nuevo juicio contra Cristina y Máximo”, repudió la organización, en referencia al comienzo del juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces en el que la Justicia buscará determinar si los fondos públicos que recibieron empresarios beneficiados por el kirchnerismo retornaron al patrimonio de la familia Kirchner a través de sus negocios hoteleros e inmobiliarios.

“No hay justicia en nuestro país. El Poder Judicial está ocupado por una mafia al servicio del poder . Ese mismo Poder Judicial que Cristina quiso democratizar en 2013 y que no le perdonan ni haberlo intentado. Esos mismos jueces que le demoran años las causas a los argentinos que necesitan justicia, una sentencia de adopción, una medida de protección o encontrar a un agresor sexual. Argentina 2026: la casta está libre, Cristina está presa y la gente está cada vez peor ”, reclamó La Cámpora.

El diputado y dirigente social Juan Grabois planteó que el sobreseimiento es “ una prueba más de la impunidad obscena del poder que reina en este país gracias a la mafia judicial”.

“Se les ven los hilos: primero se encargaron de sacar del medio a las querellas que veníamos impulsando la causa porque Taiano, quien tenía que oficiar de fiscal, obraba de abogado defensor. Una vez que nos sacaron de encima, tuvieron vía libre para consumar su maniobra y garantizar la impunidad de Milei y su séquito de estafadores. Es tan grotesco todo que fue el mismo fiscal, y no los abogados defensores, el que pidió el sobreseimiento . Son la casta más rancia y servil al poder”, criticó.

$LIBRA : Estamos ante una clara operación judicial planificada de encubrimiento e impunidad para Milei y todos los organizadores de la estafa. pic.twitter.com/zLusGGekWB

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión investigadora del caso $LIBRA en la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro , publicó un video denunciando que Martínez de Giorgi y Taiano “le dieron impunidad” a los sobreseídos. “En todo este tiempo no citaron a una sola persona a prestar declaración indagatoria. Escondieron y desecharon pruebas y trabaron todo avance en la investigación”, aseguró.

Dejó un mensaje particular para Taiano: “El fiscal que tenia que velar por el interés general de nosotros y el deber y obligación de investigar y hacer justicia es quien solicitó el sobreseimiento. Estamos frente a una operación judicial planificada para el encubrimiento y la impunidad . Este fallo es una vergüenza, son unos delincuentes y no vamos a dejar que se salgan con la suya”.

El senador nacional del peronismo Eduardo “Wado” de Pedro también hizo un posteo en el que vinculó el cierre de la causa contra Macri y el sobreseimiento de los Milei. “Persecución a Cristina y su familia. Impunidad total para Macri y Milei. Así funciona el Poder Judicial”, sostuvo.

Por su parte, el diputado radical Pablo Juliano criticó la resolución de Martínez de Giorgi y tituló su tuit con un “Favor con favor se paga” .

“Según la resolución, los hechos ‘no encuadran en una figura legal’. En julio, Milei firmó el decreto que nombró jueza a la esposa de ese juez. Fue 12 días después de que él sacara de la causa a los damnificados que eran querellantes. Hoy no quedó nadie para apelar. En Comodoro Py, la familia es lo primero ”, arremetió.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade también apuntó contra la Justicia. “El fiscal Eduardo Taiano pidió la absolución de los imputados en la causa #LIBRA. Los imputados no necesitaron que la defensa pidiera el sobreseimiento de ellos y sus socios, para eso estaba el servilismo impune de Comodoro Py . La impunidad se planificó, por eso necesitaban deshacerse de los querellantes. Solo podían apelar ellos o Taiano. Taiano trabajó para ellos y, los querellantes fueron desplazados. Algún día tendrán que pagar por tanto daño”, manifestó.

El jefe de la bancada de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez , fue breve con su crítica. “Estafa LIBRA. Vergonzoso”, escribió. Debajo, citó un texto de la diputada Sabrina Selva en el que hablaba de “impunidad”.

“Primero, el fiscal Taiano paralizó más de un año entero la causa. Después le aprobaron el pliego para jueza a la esposa del juez que tenía a cargo la investigación (Martínez de Giorgi). Acto seguido, apartaron a las querellas que venían impulsando la causa judicial. Una semana después, nombraron jueza a la esposa del juez que hoy decide dictar el sobreseimiento de todos los involucrados. Podrán haber zafado de esta estafa Milei y su hermana, pero no van a zafar de seguir estafando a los argentinos. La estafa son jueces y fiscales como estos en Comodoro Py . Y hasta que eso no cambie, no va a haber democracia plena en la Argentina”, consideró Selva.

El diputado de UxP Rodolfo Tailhade sumó que “lo mismo pasó con el más grande de los corruptos e impunes, Mauricio Macri, que con su hermano se afanaron 93 millones de dólares con el curro de los parques eólicos”.

“Los sobreseimientos de Martínez de Giorgi son un certificado de culpabilidad. Si te sobresee el cadete de ( Antonio ) Stiuso sos chorro seguro”, arremetió.

Fuente: La Nación