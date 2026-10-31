Milei expuso ante estudiantes: dos horas de charla, críticas a los políticos que solo quieren “ganar elecciones” y guiño a Karina: “Es tan ortodoxa como yo”

“ Hola a todos ”: El presidente Javier Milei dio este viernes una clase magistral en la Universidad Torcuato Di Tella , donde cuestionó a “los políticos” para quienes lo más importante es “ganar elecciones” y lanzó un nuevo ataque a los periodistas, a quienes llamó “ seres cargados de maldad ”.

“Si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”, abrió su disertación de dos horas frente a un auditorio de estudiantes.

El Presidente afirmó que “ la moral como política de Estado” va a ser el tema de su próximo libro. “Va a salir en noviembre y va a tener tres tomos; lo interesante es el tercero: la bitácora que hicimos durante los primeros 30 meses de gobierno, un punteo de 400 hojas”, precisó.

La disertación estuvo dirigida exclusivamente a los estudiantes de la universidad. En ese sentido, Milei dijo que es “raro” que hablara con “alguien que no sea un ministro”. Luego acusó a los políticos de pensar que lo principal “es ganar elecciones”. “Son capaces de mentir con tal de ganar elecciones, en el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra”, ahondó.

Enseguida volvió a cargar contra los periodistas. “Me odian porque les corté la pauta oficial y porque son de izquierda , que no vendría a ser mi posición ideológica”, enfatizó.

El presidente afirmó que se niega a “llamar al pagador de impuestos como un contribuyente: los impuestos son un robo y lo digo yo como jefe de Estado”.

Luego prometió que si los argentinos lo votan y le permiten gobernar hasta 2031, “les estaríamos devolviendo 500.000 millones de dólares en baja de impuestos ”. “¡Vaya que eso es liberarlos!”, exclamó.

El Presidente le dedicó un tiempo a cuestionar al exministro de Economía Domingo Cavallo , que había dicho que era “una burrada” cómo el Gobierno desmontó el cepo cambiario.

“Este impresentable nacionalizó la deuda en 1982, usó a los argentinos para pagar lo que se habían timbeado y le exigió a Erman González hacer el Plan Bonex; así estabiliza cualquiera . Nosotros, en cambio, estuvimos remando a mercado para limpiar el balance del Banco Central”, afirmó.

Cuando el Presidente comenzó a esbozar sus críticas al óptimo de Pareto, unos pocos alumnos comenzaron a retirarse. Primero de a uno, luego de a pares y después de a tres. Es así que los efectivos de Presidencia llamaban a los que estaban parados y los ubicaban en los asientos que quedaban vacíos.

“Vamos a seguir desregulando mucho, no saben lo que se viene el 11 de diciembre de 2027 , si reelegimos; hay gente que no va a reconocer más a la Argentina con todo lo que vamos a hacer”, adelantó.

En la ronda de consultas, un alumno le preguntó sobre los “ganadores y perdedores” del plan económico. Milei dijo que “el programa es exitoso”. “Bajamos la inflación sin expropiar, sin controles de precios y sin cargar de ajustes”, enumeró.

A renglón seguido, aludió al caso de FATE , con nuevas críticas contra su dueño, Javier Madanes Quintanilla , a quien llama “gomita lumínica”. “No estaba abierto a la competencia, aún cuando los neumáticos de FATE costaban lo mismo que la competencia”. “Me tiró 920 trabajadores a la calle el día antes que íbamos a debatir la ley de modernización laboral; es un empresaurio que quiso romper ; un cobarde hubiera retrocedido, nosotros aceleramos: que me digan por qué tengo que estar sosteniendo a un violento y corrupto frente al bienestar de millones de argentinos”.

Sobre el crecimiento, el Presidente volvió a reconocer que “ es cierto que se desaceleró el ritmo ”. “No es menor lo que está pasando en el estrecho de Ormuz, en Rusia y Ucrania; esa contracción de oferta energética hace saltar los precios, por lo que pareciera que hay más inflación y temas en cuanto a la actividad”, argumentó.

“Obvio que me gustaría que la inflación haya estado empezando hace meses con cero —agregó—, que la pobreza perfore el 25% y que la indigencia esté tendiendo a cero, pero yo no controlo la mediocridad de mis oponentes, a ellos no les interesa nada de ustedes, nada”, dijo. En cuanto a la oposición, acusó que le quisieron “meter siete juicios políticos, me intentaron pudrir la calle todo el tiempo; del otro lado hay unos orcos; hijos de puta (sic) que intentan volver al poder ; más el lavado de cara que le están dando los corruptos de los periodistas”, se explayó.

También apuntó, sin nombrar, a “ una basura que 40 veces dijo que yo eché a ”Toto” Caputo , cuando yo tengo una relación simbiótica con él; o que estoy en conflicto con mi hermana porque ella quiere hacer plan platita, cuando ella es más ortodoxa que yo ”.

“No voy a hacer populismo para ganar una elección”, enfatizó Milei. “No hay sustituto para la buena política, una que sea justa. Si no, volvemos al populismo y a bancársela, negro. Lo más lindo de esta vez es que ahora tienen entre el partido de la libertad o el del Estado, elijan. La batalla es moral. Si eligen los valores pervertidos, van a terminar mal ”, advirtió.

Ante la última consulta sobre cómo es negociar con Donald Trump , Milei lanzó una risa y dijo sentirse agraciado por vivir “en los tiempos de Trump, Marco Rubio y ser amigo de Netanyahu”. “Están cambiando la estructura del orden mundial, es impresionante; es importante el rol de Israel, si no fuera por Netanyahu, Israel no existiría , es un líder extraordinario”, esbozó.

“Israel es el bastión de Occidente, y si se cae, detrás va toda Europa”, agregó. Luego calificó a Trump como “ Gardel con guitarra eléctrica y los Rolling Stones son sus plomos ”. “El tipo tiene todo en la cabeza y es increíble”, enfatizó.

Por último, el jefe de Estado le dijo a los presentes: “Mi misión es dejarles el terreno plano para que todos puedan triunfar y puedan sacar lo mejor de ustedes. Si logramos eso, no tengan dudas que la Argentina va a ser grande nuevamente ”.

Una hora antes de la charla, ya había móviles de la Policía Federal rodeando la entrada a la universidad.

Adentro, el playón central estaba custodiado por efectivos de Casa Militar que revisaban con escáneres a dos filas de decenas de alumnos que aguardaban para bajar al aula del nuevo taller de diseño, sitio de la “masterclass” . En la entrada al aula, a la vez, miembros de la universidad revisaban la lista de inscriptos.

Quienes intentaban ingresar sin inscripción se encontraban con que les decían: “ No estás ”. Y eran invitados a retirarse. “Tendría que haber sido en el patio para que lo vea quien quiera, es un presidente y tiene que ser algo multitudinario”, se quejó un grupo de alumnas. En la espera, comenzó a lloviznar.

El salón del taller de diseño es largo y disponía de varias entradas. A medida que seguían entrando estudiantes, el personal traía sillas de otras aulas. Varios tuvieron que quedarse parados detrás de una cinta, para dejar un pasillo liberado.

“Son seis aulas, es un avión”, se escuchó decir. Del ala izquierda, se cerraron todas las cortinas . Del ala derecha, nueve proyectores mostraban la tarima, las cuatro primeras filas y un código QR que invitaba: “Hacé tu pregunta”.

Se trató de la reaparición del Presidente tras el discurso en la Fundación Faro, que se caracterizó por un fuerte ataque al periodismo .

El evento fue organizado por el centro de estudiantes, encabezado por el Movimiento Estudiantil del Nuevo Encuentro Mayoritario (Menem). “La di Tella no interviene, solo le presta al aula ”, dijeron en la organización educativa a LA NACION .

La comitiva oficial se compuso por Santiago Oría , cineasta presidencial, y la diputada nacional Lilia Lemoine . El presidente estudiantil, Demián Krochik , presentó a Milei entre aplausos, pero tuvo que esperar unos minutos sobre la tarima hasta que entre, al sonido de la Sinfonía n.º 25 en sol menor, K. 183 de Mozart .

Apenas terminó Milei de hablar, las sillas se fueron corriendo con el paso de los estudiantes, que lo rodearon para sacarse fotos con él: le cantaron “ la casta tiene miedo ”. Afuera, otro grupo lo aplaudió y le cantó “ presidente, presidente ”, y el mandatario se retiró rodeado de jóvenes apuntándolo con sus celulares. “ Chau, Javo ”.

Fuente: La Nación