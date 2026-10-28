Milei en Catamarca: el Presidente habló en la apertura de dos plantas de litio y evitó referirse a la huida de Bolsonaro a EE.UU.

NACIONALES

En medio de la visita del presidente Javier Milei a Catamarca, el gobernador Raúl Jalil cuestionó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, mientras el Gobierno busca derogarlas a través del Congreso.

"Hay que fortalecer los partidos políticos, porque las PASO no los han fortalecido, sobre todo para la formación de dirigentes", afirmó en radio Mitre. Y advirtió que una modificación al sistema electoral será con “mucho consenso” por parte de los gobernadores.

La Oficina del Presidente de la República Argentina posteó en redes sociales el discurso del presidente Javier Milei, en Catamarca, durante la inauguración de obras de plantas de litio en el marco del Día del Minero.

Discurso del Presidente Javier Milei en la inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto, en Catamarca. pic.twitter.com/tefHGDXNhS

El presidente Javier Milei agradeció a los gobernadores que apoyaron el RIGI y criticó duramente al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por no adherir al régimen y aumentar el costo fiscal de la provincia. "Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, él volvió a emitir papelitos de colores para pagarle a los empleados estatales", expresó en referencia al mandatario riojano. Y lo acusó de emitir para "cubrir presupuestos infinitos".

El presidente Milei defendió la actividad minera durante el acto inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio, en el marco del Día del Minero y de la expansión del Proyecto Fénix, en la provincia de Catamarca, acompañado por su hermana Karina, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

"La minería transforma la vida de las comunidades, especialmente en zonas remotas donde las alternativas productivas son escasas, por no decir nulas, cuando la actividad se articula con el setcor privado los beneficios se multiplican y sostienen más allá de la vida útil del proyecto. Este es el verdadero federalismo y la inclusión", expresó durante su discurso.

"El RIGI es sinónimo de estabilidad fiscal, aduanera, cambiaria y seguridad jurídica para el que arriesga su capital y eso se convierte en inversiones y puestos de trabajo para la Argentina", expresó durante su discurso en Catamarca.

El presidente Javier Milei inaugura este miércoles las plantas de litio de Río Tinto, en la provincia de Catamarca. "El proyecto Fénix es muy importante para la Argentina, 30 años después vuelve a expandirse y muestra el potencial que tiene el sector", expresó el mandatario.

La oposición le pide al Gobierno del presidente Javier Milei explicaciones por la fuga de Flávio Bolsonaro, vía Puerto Iguazú. "Hay que interpelar ya al Canciller Quirno en el Congreso. Tiene mucho que explicarnos a los argentinos. ¿Somos un país soberano o sólo una marioneta de Trump?", posteó en X el legislador Pablo Juliano

En tanto, el dipuptado justicialista Agustín Rossi presentará un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Agustín Rossi. "Tendrá que responder y rendir cuentas ante el Congreso por el accionar de distintas áreas del gobierno", publicó en X.

Victoria Tolosa Paz acusa al gobierno de Milei de facilitar la fuga de Flavio Bolsonaro de la justicia brasileña, al permitir su paso por Puerto Iguazú en un vehículo con patente diplomática y su salida en un avión privado.

"Exigimos saber con precisión qué rol cumplieron en esta fuga el Presidente Milei, Santiago Caputo y el Canciller Quirno, de quién es el avión utilizado y qué vinculación mantiene con el Gobierno Nacional", posteó la diputada nacional en X.

La cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, expresó su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España. "La Embajada Argentina en España y el Consulado General en Madrid se encuentran monitoreando la situación para determinar si hay ciudadanos argentinos entre las personas afectadas", postearon a través de X.

La República Argentina expresa su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario ocurrido en España y transmite sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas. La Embajada Argentina en España y el Consulado General en Madrid se encuentran…

Un confuso episodio se produjo durante la llegada de Javier Milei a San Fernando del Valle de Catamarca, con una denuncia sobre supuestos golpes que recibió el Presidente y una posterior desmentida por parte de La Libertad Avanza (LLA).

Una nueva encuesta midió escenarios electorales para la presidencial del año que viene y dejó dos mensajes contrapuestos para Javier Milei. Si el libertario se detiene en las primeras páginas del estudio, puede respirar aliviado; a Patricia Bullrich le va muy mal. Pero si se queda con el cuadro final, seguramente se alterará: allí le va muy bien a la senadora.

El presidente Javier Milei irá este miércoles a la planta de Río Tinto Argentina, donde será recibido por el director ejecutivo, Simón Trott, y el gerente general, Ignacio Costa.

Luego, realizará una recorrida por la planta y visitará al sector de producción de carbonato de litio. A las 11, está previsto el acto inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio, en el marco del Día del Minero y de la expansión del Proyecto Fénix.

Fuente: Clarín