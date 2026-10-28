Interceptan en Gesell a una mujer de Madariaga que conducía un vehículo denunciado como robado

MADARIAGA

La conductora, de 66 años y oriunda de General Madariaga, circulaba en un Fiat Cronos que era buscado desde julio de 2025 por una causa de robo automotor en Mar del Plata. Fue aprehendida y luego recuperó la libertad.





Una mujer de 66 años fue interceptada por personal del Destacamento Vial de Villa Gesell mientras conducía un automóvil que tenía un pedido de secuestro activo por una causa de robo automotor.





El procedimiento se realizó en el marco de los controles del Departamento de Zona Operativa Vial X La Costa. Durante la identificación de un Fiat Cronos y la consulta en los sistemas informáticos, los efectivos constataron que el vehículo era requerido desde el 5 de julio de 2025 por una investigación iniciada en Mar del Plata.





Ante esta situación, la Policía dispuso el secuestro preventivo del rodado y la aprehensión de la conductora, domiciliada en General Madariaga.





La fiscalía de turno avaló las actuaciones y ordenó notificar a la mujer de la formación de una causa, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.





Una vez cumplidos los recaudos legales, la conductora recuperó la libertad. La información oficial no precisa si tenía conocimiento del origen del vehículo ni cuál era su vinculación con el hecho investigado.