Menos horas de trabajo y viajes gratis los fines de semana: La nueva propuesta de Lula para Brasil

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que impulsará una enmienda constitucional para garantizar el transporte público gratuito los fines de semana en las ciudades brasileñas que cuenten con este servicio. La propuesta fue presentada después de que el Congreso aprobara reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales.

El mandatario difundió el anuncio a través de un video en redes sociales, en el que sostuvo que los trabajadores necesitan algo más que tiempo para descansar: también merecen disfrutar de actividades recreativas, compartir con sus familias y visitar amigos.

“Menos tiempo trabajando, más tiempo viviendo con la familia”, expresó Lula al explicar el objetivo de la iniciativa.

Según adelantó el presidente, el financiamiento saldría de los recursos que manejan los diputados para ejecutar proyectos en sus distritos. Sin embargo, todavía no precisó cuándo enviará la propuesta al Congreso ni cómo se implementaría en todo el país.

Actualmente, algunas ciudades brasileñas, como Brasilia, Belém, Belo Horizonte y San Pablo, ya ofrecen transporte público gratuito los domingos por iniciativas de sus propias autoridades.

El anuncio se suma a una serie de medidas sociales impulsadas por Lula, entre las que figuran subsidios a los combustibles, créditos para taxistas y programas de alivio de deudas para pequeños empresarios.

La propuesta deberá atravesar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una medida de alcance nacional.