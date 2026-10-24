Megaoperativo policial en Córdoba: 52 allanamientos, 19 detenidos y más de 47 mil dosis de cocaína secuestradas

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo nuevamente al “Tuerto Cacho”, considerado el narcotraficante más peligroso en la ciudad de Córdoba . El operativo incluyó 52 allanamientos en distintos barrios de la capital provincial.

Entre las 19 personas detenidas se encuentran 12 hombres y 7 mujeres, todos mayores de edad. Además, fue capturado otro de los referentes de la organización investigada, del cual no trascendió la identidad.

Los procedimientos se realizaron en casas de los barrios Cooperativa Los Eucaliptos, Asentamiento Los Eucaliptos, Talleres Sud, Cooperativa El Progreso y Empalme.

Durante los operativos, los agentes secuestraron 47.013 dosis de cocaína, 1119 de marihuana y un importante arsenal compuesto por 12 armas de fuego y un chaleco balístico .

También incautaron siete vehículos, entre ellos cuatro autos y tres motos, junto con $10.877.600 y US$7700 .

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el valor total estimado de los elementos secuestrados alcanza los $385.785.880.

Tras los procedimientos, los 19 detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que también recibió los elementos incautados durante la investigación.

Fuente: TN