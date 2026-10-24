Docente desaparecida en Corrientes: el capataz y uno de los peones acusados de femicidio seguirán detenidos

Para el juez de la causa se trata de una investigación compleja y existen riesgos de que estando en libertad los acusados huyan o influyan en algún testigo, lo que se conocen como "riesgos procesales". Por esa razón, sumado a la pena en expectativa del delito que se les imputa -el femicidio prevé perpetua-, resolvió que el capataz de la estancia El Curupí, Irineo Zarza , y uno de los peones, Felipe Sandoval , sigan detenidos con prisión preventiva sin plazo por la desaparición de la docente de Esquina, Nanci Godoy (52).

La audiencia de medidas de coerción se llevó a cabo este sábado a las 10 en dicha ciudad correntina y estuvo a cargo del juez de Garantías Gustavo Vallejos.

Ante el magistrado, el fiscal a cargo del expediente, Javier Mosquera, pidió que ambos acusados permanezcan detenidos hasta el juicio como "coautores" de femicidio.

Según fuentes judiciales consultadas por Clarín , el juez Vallejos hizo lugar al pedido, tal como lo había hecho el viernes con los acusados Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas .

El quinto detenido es Ernesto Bordón , quien está acusado de "falso testimonio", un delito más leve.

La imputación más grave -femicidio- es para Zarza, Sandoval y Rojas, mientras que Leguizamón está acusada de "homicidio simple" ya que, por ser mujer, no se le aplica el agravante de la violencia de género.

Para los investigadores consultados por este diario, la principal hipótesis apunta a que el móvil del femicidio fue un ataque sexual , pero reconocen que si no se encuentra el cuerpo de la docente va a ser difícil probarlo.

El viernes lo buscaron -sin resultado positivo- en tres antiguos pozos de agua de la estancia El Curupí, lindera a la escuela donde trabajaba la víctima en el paraje rural El Malezal, al que solo se puede acceder a caballo.

El lugar apuntado se trata de un "puesto tapera" situado a unos 150 metros del colegio donde el capataz Zarza solía pernoctar en algunas ocasiones o bien ingerir bebidas destiladas. El alcohol, según los testimonios, lo tornaba muy agresivo.

Hasta el momento, la fiscalía tiene probado por las antenas que la última activación del celular de la víctima fue el miércoles 7 a las 20.45.

Por su parte, desde la familia sostienen que no hay que descartar la denuncia que Nanci había hecho por el mal estado de la escuela en agosto de 2026 .

" Yo también tengo un lindo quilombito , si vos supieras te vas a caer de espaldas ", es uno de los audios que Nanci envió a una de sus compañeras de cursada. En el momento en que ella recibió el ofrecimiento para hacer la suplencia como directora de la escuela rural 626 en El Malezal estaba estudiando una formación en educación especial y llevaba 10 años sin trabajo fijo.

"Yo estoy viajando a mi escuela, sigo hasta noviembre, así no sé qué voy a hacer con la carrera, si la voy a dejar ahí o continuar. Tengo la licencia hasta el 8 de noviembre, pasa que necesito trabajar así que bueno, nunca trabajé así de corrido, es la primera vez en 10 años".

"Acá estamos esperando los caballos para llegar a la escuela, porque es todo un día de viaje, salí a las 6 de la mañana de casa. Así que de acá me quedan 2 horas y media de caballo y después recién llegaré a la escuela"

El 15 de agosto inició un expediente ante el Consejo General de Educación de la provincia. "Cuando me apersoné en primera persona a dicha institución, la parte edilicia totalmente abandonada , repleta con bichos de todo tipo, inodoros totalmente llenos de tierra. Tal es así que una mamá tuvo que ayudar con la limpieza, estuve dos días para lograr más o menos que el lugar sea habitable", decía una parte del documento.

En su declaración, Nanci explicó que los padres y vecinos de la zona decían que el docente anterior se había ausentado desde hacía 2 o 3 años , pero que a ella cuando le entregaron la llave del lugar le habían dicho que el antecesor se había marchado hacía un mes.

Nanci encontraba imposible quedarse a dormir en la escuela y se iba a dormir a la casa de Rosa Leguizamón, que ahora está imputada por homicidio simple.

De hecho, en un allanamiento a la casa de la mujer en Sauce, se secuestró una campera negra y un par de alpargatas que serían de la víctima.

Fuente: Clarín