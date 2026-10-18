Mauricio Macri mostró fotos de los 15 de Antonia: el vestido bordado, el baile y los detalles de la fiesta

Mauricio Macri compartió este domingo fotos del festejo de 15 años de su hija Antonia , en las que se lo ve bailar con la adolescente y disfrutar de distintos momentos de la celebración. Las postales que difundió el expresidente en su cuenta de Instagram revelaron algunos detalles de la intimidad de la fiesta, desde el look que eligió la cumpleañera hasta la ambientación del salón y la música que acompañó la noche. “Qué felicidad acompañarte” , escribió.

Antonia lució un vestido bordado con transparencias y llevó el pelo suelto, largo y con ondas. Macri, por su parte, eligió un traje azul con camisa blanca y corbata celeste. Completó el look con zapatos negros.

Uno de los momentos que quedó registrado en las fotos fue el baile entre padre e hija . Macri también mostró postales junto a Antonia en la cabina de la DJ —del equipo de Puli Di María—, e incluso mostró que en un momento tomó el micrófono sobre la tarima ante todos los invitados

La ambientación del festejo combinó elementos clásicos con detalles delicados. El espacio estaba dispuesto con manteles blancos y sillas Thonet, mientras que las lámparas colgantes de seda aportaban iluminación y protagonismo a la decoración.

La música estuvo a cargo de una DJ del equipo de Puli Di María. Su participación acompañó la celebración y fue parte de una puesta que tuvo al baile como uno de los momentos centrales de la noche.

Las imágenes compartidas por Macri muestran distintas escenas de la fiesta y el vínculo cercano con su hija menor. Entre los registros se destacan los momentos en la pista y la visita de ambos a la cabina de la DJ, donde el expresidente se sumó a la celebración.

Antonia es hija de Mauricio Macri y Juliana Awada. El cumpleaños número 15 de la adolescente tuvo distintas celebraciones: el día de su aniversario, el 10 de octubre, estuvo en París junto a su madre y su hermana, Valentina Barbier.

Juliana Awada también sumó sus postales a los festejos a través de sus historias de Instagram .

En una de las imágenes se la ve posando junto a la homenajeada, mientras que en otra postal se les unieron Mauricio Macri y Valentina Barbier, la hija mayor de la empresaria, fruto de su matrimonio anterior con el magnate belga Bruno Barbier.

Fuente: La Nación