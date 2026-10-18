Ante la mejoría de Mirtha Legrand, Martín Llaryora propuso celebrar sus 100 años en el estadio Kempes

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , propuso realizar en el estadio Mario Alberto Kempes una celebración por los 100 años de Mirtha Legrand .

Su planteo ocurrió durante su participación en el programa La noche de Mirtha , conducido por su nieta Juana Viale , en un tramo de la charla dedicado a la salud de la histórica conductora.

La idea surgió mientras se desarrollaba un intercambio distendido sobre Córdoba y su capacidad para atraer inversiones. En ese contexto, Llaryora resaltó las condiciones de la provincia y reivindicó el potencial del interior del país.

“Córdoba ha hecho cosas muy importantes, no todos tienen la capacidad y potencia de Córdoba. En el interior se vive mejor que en la capital”, afirmó.

Luego, la conversación se centró en la salud de Mirtha, quien se recupera en su casa desde principios de octubre tras permanecer internada durante 18 días en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de neumopatía.

Consultada sobre su evolución médica, Viale aseguró que se recupera favorablemente.

“Ella está cada día mejor , cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, señaló. A raíz de ese comentario, Llaryora intervino y lanzó una propuesta en tono de broma.

“Bueno, los 100 años los hacemos en el Kempes” , dijo el gobernador. Y agregó entre risas: “Uno busca inversiones; está todo el día”.

Tras escuchar al gobernador, Juana Viale expresó: “‘ Córdoba, allá vamos’, como decía la abuela ”, avalando así el eventual homenaje por el centenario de la diva de la televisión argentina —quien cumple años el 23 de febrero— en el emblemático espacio cultural y deportivo del país.

La diva, de 99 años, recibió el alta médica el 6 de octubre y desde ese día se encuentra en su domicilio recuperándose del cuadro respiratorio que sufrió.

El 7 de septiembre había sido internada por un cuadro respiratorio bronquial y permaneció en el Sanatorio Mater Dei hasta el domingo 13, cuando recibió el alta. Pero apenas cinco días después, tuvo que volver al centro médico y, luego de pasar por la guardia, quedó nuevamente internada.

Finalmente recibió el alta el martes 6 de octubre , cuando el centro de salud porteño indicó: “Continuará con la recuperación en su domicilio”.

Ese mismo día, el sanatorio emitió un parte médico oficial en el que informó el motivo de la hospitalización: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

En abril de este año, Legrand atravesó un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis y la alejó durante algunos días de su agenda laboral.

Fuente: La Nación