Mauricio Macri dijo que “no se ha avanzado nada” en el acuerdo electoral con La Libertad Avanza para 2027

En una gala organizada por María Eugenia Vidal , el expresidente Mauricio Macri reveló que Pro y La Libertad Avanza ( LLA ) “no han avanzado nada” en las negociaciones para un acuerdo electoral de cara a 2027.

Así se lo ha comentado Fernando de Andreis —dijo—, diputado nacional, secretario general de Pro y mano derecha del exmandatario, quien participa de las reuniones con los principales funcionarios del presidente Javier Milei .

Junto al jefe de los diputados de Pro, Cristian Ritondo , De Andreis discute un entendimiento electoral nacional con representantes de LLA —los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli — en encuentros quincenales que se realizan en la Casa Rosada.

Por otra parte, Macri prefirió esquivar la consulta por el operativo de escape del excandidato presidencial de Brasil Flavio Bolsonaro , en el que colaboró el gobierno nacional.

A diferencia del presidente Milei , Macri felicitó a Lula da Silva por el triunfo en el balotaje. El presidente reelecto de Brasil le agradeció el jueves vía redes sociales. A su vez, ante el silencio del jefe de Estado, Pro reclamó una diplomacia que dialogue “con quienes piensan distinto”.

Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región. @LulaOficial

Durante el cóctel solidario anual de Hacemos! , la asociación civil con propósitos educativos que preside Vidal, Macri planteó: “En la Argentina estamos debatiendo si déficit fiscal sí o no, si sigue uno o sigue el otro, y el presupuesto , en vez de ser un lugar de unión de los argentinos, donde decimos ‘nuestros escasos recursos los vamos a poner en el lugar que corresponde’, es una guerra, una batalla ”, afirmó desde el escenario, en medio del debate del Presupuesto 2027 en el Congreso. “Todo esto es política de la mala. Da bronca” , lamentó.

Y agregó: “Cada uno de estos chicos [en condiciones de vulnerabilidad] tiene que tener una oportunidad […] No sirve de nada discutir quién va a seguir conduciendo el país dentro de un año, si sirve o no sirve lo que se está haciendo, si no ponemos un foco en eso tan importante y nos podemos unir ”.

El líder de Pro concluyó: “Si no tenemos liderazgos políticos que entiendan esto, la sociedad es mucho más que solamente un sector , somos todos”.

Entre los asistentes a la cena estuvo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri , cuyo vínculo con su primo Mauricio atraviesa un período de tensión. Varios de los presentes esperaban ver el saludo entre ellos, pero el alcalde apenas pasó unos minutos por el evento y se retiró antes de la llegada del expresidente .

De Andreis, alter ego de Macri, llegó temprano a la cena, pero se retiró antes de que apareciera su jefe político. También estuvo presente la diputada Antonella Giampieri .

Además, acompañaron a Vidal funcionarios del gabinete porteño, entre ellos el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny , y el ministro Gabriel Mraida (Desarrollo Humano y Hábitat); y los legisladores Silvia Lospennato , Waldo Wolff y Rocío Figueroa .

Algunos alzaron la vista ante la participación del legislador Emmanuel Ferrario , alineado con el exjefe porteño Horacio Rodríguez Larreta , distanciado de Pro.

Quien faltó al mitin, pese a que se lo esperaba, fue el exministro de Hacienda y precandidato presidencial de Pro, Hernán Lacunza . Estaba en otra actividad que terminaba a la misma hora que el cóctel. Se preveía que participara del evento de Vidal —el principal respaldo político de su precandidatura— para sacarse una foto con Macri , quien aún no se pronunció sobre su aspiración presidencial. Cuando se liberó de la actividad, el expresidente ya se había ido.

Fuente: La Nación