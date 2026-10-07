Mató a su expareja y terminó preso: Ella había perdido un embarazo tras una golpiza

ZONALES





Rocío Aylen Núñez, de 27 años y madre de tres hijos, fue asesinada de un disparo en el cuello durante una discusión con su expareja, José Leonardo Cejas Urbistondo, en una vivienda ubicada en inmediaciones de Reforma Universitaria y Güiraldes, en el barrio Las Heras de Mar del Plata.

Según relataron personas cercanas a la víctima, la relación había sido conflictiva y la joven había sufrido situaciones de violencia. Incluso, recientemente había perdido un embarazo que esperaba junto a Cejas. “Estaban por tener un hijo y lo perdió por el tema de que él le pegaba”, contaron al portal 0223.

El ataque ocurrió el martes alrededor de las 10. En medio de una discusión, el hombre habría extraído un arma y efectuado varios disparos. Uno de ellos impactó en el cuello de Núñez.

Tras un llamado al 911, la joven fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hasta el CAPS Las Heras, pero murió como consecuencia de la gravedad de la herida.

El acusado tenía un pedido de captura por otro homicidio

Luego del ataque, Cejas escapó del lugar. La Policía desplegó un operativo y logró localizarlo poco después, cuando intentaba alejarse de la zona.

Al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso habría arrojado dos armas de fuego al piso. Finalmente fue reducido y detenido.

Durante el procedimiento fueron secuestrados dos revólveres, uno calibre .38 largo y otro calibre .32 largo, ambos con la numeración suprimida. Los investigadores deberán establecer cuál de ellos fue utilizado en el crimen.

Además, se dispuso realizarle un dermotest al detenido para determinar si presentaba restos compatibles con un disparo reciente. La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo.

Al identificarlo, los investigadores descubrieron que Cejas tenía además un pedido de captura vigente desde el 7 de agosto, solicitado por el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

El hombre era buscado en una causa vinculada con el homicidio de un joven baleado durante un robo a un corralón de materiales ocurrido en enero. La víctima había recibido un disparo en el rostro cuando intentó evitar el asalto en el lugar donde trabajaba.

Cejas fue trasladado a la Unidad