La reacción de los medios del mundo a la despedida de Messi de la selección argentina: “El último tango”

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina tras 21 años de carrera no solo generó una ovación en el estadio Monumental y miles de mensajes en redes sociales, sino que además causó repercusión en los principales medios deportivos del mundo. Algunos diarios se hicieron eco del partido del rosarino, destacaron su gol y sus dos asistencias, y definieron el amistoso como “el último tango”, tal como había hecho la AFA días atrás.

El diario italiano La Gazzetta dello Sport comparó el adiós del capitán argentino con los dichos de Enrique Santos Discépolo . El medio citó una frase del tanguero, que alguna vez dijo que el tango “es un pensamiento triste que se baila” y expresó: “La Argentina y Leo Messi bailaron juntos por última vez en el Monumental ante 85.000 personas vestidas de azul y blanco, listas para despedir al ídolo de su vida”.

“En Buenos Aires, fue una noche que condensó emociones de todo tipo: las lágrimas en el autobús de Messi, la sonrisa tras el gol, la rabia por haber fallado tres más. El último tango de Leo fue melancólico y conmovedor, especialmente porque fue el primer partido internacional que jugó sin su padre Jorge, quien falleció en agosto pasado. Una pérdida que contribuyó enormemente a la despedida de la Argentina ”, relató y sentenció: “¡Larga vida al Rey Messi!

Por otro lado, L’Équipe , de Francia, destacó que el argentino “disfrutó” su último partido con la selección. “ El tiempo de Messi ha terminado: el pequeño genio ya no vestirá la camiseta de la Albiceleste , tras 208 partidos internacionales”, señaló.

En España, el diario AS tituló “ Inolvidable Messi ” y afirmó que la noche de este martes fue “tremendamente emotiva”. “La historia más grande jamás contada llegó a su fin. Fue el relato circular que condujo a un pibe desde Rosario a Barcelona, desde Barcelona al mismísimo infierno argentino y desde ese mismo infierno a la gloria de levantar títulos con la Albiceleste en Maracaná, en Londres, en Qatar, en Miami”, escribió.

En tanto, también realizó otra publicación en la que subrayó que dos campeones del mundo en 2022 no acompañaron a Messi en el estadio Monumental, en referencia a Alejandro “Papu” Gómez y Gonzalo Montiel, y apuntó: “Argentina no entiende nada”. Sin embargo, el lateral derecho de River sí estuvo en las tribunas y, a su vez, hubo más futbolistas de aquel plantel que no asistieron: Nahuel Molina, Paulo Dybala, Guido Rodríguez y Franco Armani.

Asimismo, en Marca , otro medio español, dijeron que se trató de “ la despedida de todos los tiempos ” y añadieron: “Messi ya es historia y hace llorar a toda la Argentina”. “La emoción le impedía cantar la estrofa del himno, interpretado por el excombatiente de Las Malvinas, Fabio Santana. Leo no lloraba, pero toda Argentina sí lo hacía”, indicaron.

En tanto el medio brasilero Globoesporte tituló: “Fin de una era”. Y en la nota destacó: “La espectacular historia de Lionel Messi con la camiseta de Argentina llegó oficialmente a su fin en este histórico 6 de octubre de 2026. Como en los grandes partidos de todos los tiempos, este martes inolvidable contó con un golazo de penal. Y eso que el genio tuvo otras tres oportunidades increíbles. Nada que empañara la hermosa fiesta ”.

Asimismo resaltó: “Messi es una de las dos grandes figuras del fútbol argentino y la más laureada de ellas”.

“El adiós de Leo Messi que se merecía con la Albiceleste: victoria, gol y dos asistencias”, tituló el diario Sport de Barcelona . “ El telón de la Albiceleste cayó para Messi de la mejor manera posible: con fútbol, con goles y con un Monumental entregado a su capitán. El último capítulo de una historia que ya es eterna”, finalizó.

Fuera del mundo deportivo, otros diarios se pronunciaron sobre el retiro de Messi de la selección argentina. El País , de España, destacó que el rosarino fue ovacionado por el estadio y marcó: “Desde el primer minuto del juego que enfrentó a Argentina con Benín, la nostalgia de lo que pasó y no volverá merodeaba las tribunas repletas”.

Además, agregó: “Pero sin el lamento tanguero de lo que pudo ser y no fue, porque en su carrera Messi hizo posible lo imposible, cosechó todos los trofeos y batió todos los récords con el celeste y el blanco, más partidos jugados, más goles marcados, más asistencias entregadas. Por eso, por una vez, el tango compartió su tristeza por la despedida con la alegría de una multitud agradecida que celebró a su héroe del fútbol ”.

The Guardian , por su parte, escribió que el partido fue un “detalle secundario” para el evento en sí y definió a los hinchas argentinos como “adorados”. “ La salida de Messi deja a la Argentina con la tarea imposible de reemplazar a su superhéroe ”, expresó.

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Fuente: La Nación